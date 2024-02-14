شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات صحية تجنبك الإصابة بالسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإصابة بالسكتة الدماغية بين الكبار وكذلك الشباب، لها أسباب عديدة، منها عادات نمط الحياة غير الصحية مثل الحرمان من النوم والتدخين والإجهاد المفرط ونمط الحياة الخامل (قلة الأنشطة البدنية)، وتشمل عوامل الخطر الأخرى مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول، الوراثة والتاريخ العائلي للسكتة الدماغية.

في هذا التقرير نتعرف على الأشياء التي يجب القيام بها للوقاية من السكتة الدماغية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ويرتبط ارتفاع ضغط الدم أيضًا بعوامل خطر أخرى للسكتة الدماغية، مثل تصلب الشرايين، الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بمقدار الضعف تقريبًا، لأن ارتفاع مستويات السكر يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الدماغ، مما يسبب السكتة الدماغية.

يعاني معظم الشباب من السكتات الدماغية الناجمة عن جلطات الدم التي تسد الشرايين والتي يمكن أن تنتقل إلى الدماغ.

تحدث السكتات الدماغية النزفية عند تمزق الأوعية الدموية الموجودة في الدماغ أو بالقرب منه.

في بعض الأحيان يمكن أن تحدث السكتات الدماغية لدى الشباب بسبب تمزق في الأوعية الدموية في الرقبة، نتيجة لصدمة، حتى صدمة طفيفة.

أعراض السكتة الدماغية تظهر على شكل تنميل مفاجئ أو ضعف في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة على جانب واحد من الجسم، ارتباك مفاجئ، صعوبة في التحدث، صعوبة في فهم الكلام، صعوبة في الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما أو رؤية مزدوجة، صعوبة في المشي، دوخة، مفاجئ الصداع الشديد، وفقدان التوازن، أو عدم التنسيق.

خلال حالة السكتة الدماغية، كل دقيقة لها أهميتها، حيث يمكن للمريض أن يستمر في فقدان جزء من نفسه مع مرور كل دقيقة.

وأي تأخير في العلاج قد يؤدي إلى إصابة الضحية بإعاقة دائمة ومن ثم، عند رؤية أعراض السكتة الدماغية، يجب نقل المريض على الفور إلى أقرب مستشفى ومع التقدم في علاج جلطات الدماغ، فإن الأجهزة الحديثة ليست قادرة على إزالة الجلطات فحسب، بل يمكنها أيضًا منع السكتة الدماغية.

أشياء يجب القيام بها للوقاية من السكتة الدماغية

للوقاية من الإصابة بالسكتة الدماغية، يُنصح الأشخاص باتخاذ تدابير معينة:

-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

-تناول نظام غذائي متوازن لإدارة الحالات الطبية مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية قم بدمج الفواكه الطازجة والخضروات الورقية الخضراء في نظامك الغذائي اليومي و قد يساعد تجنب الدهون المشبعة والدهون المتحولة في تقليل تراكمها في الشرايين

-استمر في مراقبة ضغط الدم والكوليسترول ومستويات السكر في الدم

-حافظ على مؤشر كتلة الجسم الصحي لتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

-الإقلاع عن التدخين، من الضروري الامتناع عن التدخين السلبي لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

-يجب أن تأخذ ما لا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات من النوم الجيد كل ليلة لأن النوم الجيد يساعد على تعزيز أداء عقلك ومزاجك وصحتك.