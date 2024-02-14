شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب جفاف الجلد وتقشره في الشتاء.. الترطيب أهم النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل البشرة كحاجز وقائي بين أجسامنا والبيئة الخارجية، ومع ذلك، عندما نلاحظ تغيرات مثل تقشير الجلد على أيدينا، فقد يكون ذلك مدعاة للقلق.في حين أن تقشر الجلد قد يكون غير ضار ويععود إلى عوامل مثل الطقس أو الجفاف، إلا أن المشكلات المستمرة يمكن أن تشير إلى مشكلات طبية أساسية، فيما يلي بعض الأسباب المحتملة حسب موقع هيلث لتقشير بشرتك خلال فصل الشتاء وما يمكن أن يدل عليه ذلك.

الجفاف

أحد الأسباب الشائعة لتقشير الجلد هو الجفاف، فعندما تفتقر أجسامنا إلى كمية كافية من الماء، يمكن أن تجف بشرتنا وتتقشر، من الضروري أن تبقى رطبًا خلال فصل الشتاء عن طريق شرب كمية كافية من الماء يوميًا.

الأكزيما

الأكزيما، والمعروفة أيضًا باسم التهاب الجلد التأتبي، هي حالة تتميز بالتهاب الجلد، تؤثر الأكزيما في الغالب على الأطفال والمراهقين، ويعتبر التقشير والاحمرار والحكة من الأعراض الشائعة، إذا كنت تشك في الإصابة بالأكزيما، فمن الضروري استشارة طبيب الأمراض الجلدية للتشخيص والعلاج المناسبين.

رد الفعل التحسسي

التعرض لبعض المواد المسببة للحساسية أو المهيجات يمكن أن يؤدي إلى تقشير الجلد، سواء كان منتجًا جديدًا للعناية بالبشرة، أو عامل تنظيف، أو مادة، فإن تحديد المسبب وتجنبه هو المفتاح لحل المشكلة.

الالتهابات الفطرية

شاركت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها كيف يمكن أن تؤثر الالتهابات الفطرية، مثل قدم الرياضي أو السعفة ، على اليدين وتسبب تقشير الجلد، قد تكون الأدوية المضادة للفطريات ضرورية لعلاج هذه الالتهابات بشكل فعال.

الصدفية

الصدفية هي حالة من أمراض المناعة الذاتية المزمنة التي يمكن أن تتسبب في تراكم خلايا الجلد بسرعة، مما يؤدي إلى ظهور بقع سميكة ومتقشرة، وفقًا للمعهد الوطني لالتهاب المفاصل والأمراض العضلية الهيكلية والجلدية . يعد التقشير عرضًا شائعًا، وغالبًا ما تتطلب إدارة الصدفية تدخلًا طبيًا.

التهاب الجلد التماسي

يحدث التهاب الجلد التماسي عندما يتلامس الجلد مع مواد تسبب تهيجًا أو رد فعل تحسسي. يعد التقشر والاحمرار والحكة من الأعراض.