نحت الخواصر في 21 يوماً برجيم الحب السريع 

بيروت - نادين محمد - من اجل نحت الخواصر والحصول على قوام رشيق وخسارة الوزن، من الضروري اولاً ان يتم اتباع نظام غذائي صحي لا يحتوي على الدهون الضارة والسكريات. كما من المهم ممارسة التمارين الرياضية التي تعمل على شد عضلات هذه المنطقة من الجسم. ومن الممكن ان يتم تسريع حرق الدهون التي تتجمع فيها من خلال تطبيق برنامج رجيم خاص تطلق عليه تسمية رجيم الحب او لوف دايت لمدة لا تزيد على 21 يوماً. وههذ ابرز قواعده التي تساعد على نحت الخواصر وتنحيف البطن بسرعة.

الرجيم



من الممكن اذاً من خلال اتباع برنامج رجيم الحب او لوف دايت ان يتم نحت الخواصر في مدة لا تتخطى الـ21 يوماً. وقد ابتكر هذا الرجيم الطبيبان كوني غوترسن ومارك ديدومينكو وتم ادراج قواعده ضمن صفحات كتاب عنوانه ذا لوف دايت. ورأى هذان الاختصاصيان الاميركيان انه من اجل الشعور بالراحة الجسدية، لا بد اولاً من الاحساس بالارتياح الذهني. ولهذا قررا الانطلاق من هذه القاعدة من اجل تأمين طريقة سريعة لخسارة الوزن وخصوصاً في الجزء الاوسط من الجسم.

7 مراحل



من اجل تطبيق هذا الرجيم الذي يساعد على نحت الخواصر وانقاص الوزن في اقل من شهر، يجب المرور في 7 مراحل اساسية.

المرحلة الاولى، الديتوكس



في هذه المرحلة يجب تنقية الجسم من السموم من خلال التوقف عن تناول الدهون الضارة والسكر وشرب كمية كبيرة من الماء. كذلك يجب تناول الفواكه الحمراء من 4 الى 5 مرات يومياً. فهي تحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الاكسدة التي تنظف الجسم من البقايا الضارة. ومن المهم في هذه المرحلة ايضاً تناول القليل من البروتينات مثل اللحم الابيض والبيض والسمك فضلاً عن مأكولات تحتوي على احماض دهنية غير مشبعة ومنها زيت الزيتون والافوكادو.

المرحلة الثانية، الخضار



في هذه المرحلة يجب البدء بتناول الخضار الموسمية. ومن الافضل ان تكون مطهوة على البخار او مسلوقة. ويجب اختيار تلك التي تحتوي على نسبة منخفضة من النشويات مثل الكوسى والبروكولي والهليون.

المرحلة الثالثة، البروتينات



عند اتباع هذا الرجيم يجب تناول كمية من البروتينات اكبر بمرتين من الكربوهيدرات. ومن الممكن في هذه المرحلة اضافة اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى والذي يحتوي على نسبة قليلة من الدسم.

المرحلة الرابعة، الفواكه



من الممكن تناول نصف كوب من الفواكه المشكلة يومياً، على ان يتم استهلاك الفواكه الحمراء كما تنص عليه قواعد المرحلة الاولى.

المرحلة الخامسة، الحليب والزبادي بالفواكه



يسمح الرجيم في هذه المرحلة بتناول الحليب منزوع الدسم واللبن الزبادي مع الفواكه من دون سكر.

المرحلة السادسة، البقوليات



من الممكن في هذه الحالة تحضير اطباق صحية تحتوي على الحمص والعدس والصويا. فهي غنية بالالياف ويساعد تناولها على الشعور بالشبع لوقت طويل.

المرحلة السابعة، حبوب الفطور والنشويات



اخيراً وخلال اتباع رجيم لوف دايت او رجيم الحب الذي يساعد على نحت الخواصر في 21 يوماً من الممكن تناول النشويات مثل المعكرونة والبطاطا والارز والخبز والافضل ان تكون مصنوعة من الحبوب الكاملة.



