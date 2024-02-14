كيفية الوقاية من الأسنان الحساسة وعلاجها



بيروت - نادين محمد - عندما تؤلمكِ أسنانكِ أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة أو تناول الطعام أو تناول مشروب بارد، فهذا يعني أنكِ بحاجة إلى التركيز أكثر على صحة الفم. إذا كانت لديكِ أسنان حساسة، فإن الأنشطة البسيطة مثل تناول كوب من الآيس كريم يمكن أن تسبب ألمًا مؤقتًا ولكن حادًا في أسنانكِ.



ما هي حساسية الأسنان؟



حساسية الأسنان تحدث عندما تتآكل طبقة المينا الواقية الموجودة على سطح السن، مما يؤدي إلى كشف السن الأساسي، تتمثل بعض الأعراض في الألم أو الانزعاج عند تناول الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة أو الحلوة أو الحمضية، وكذلك أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة أو خيط الأسنان.

حساسية الأسنان تحدث عندما تتآكل طبقة من سطح السن-المصدرfreepik

الأشخاص الأكثر عرضة لحساسية الأسنان



يمكن أن تؤثر الأسنان الحساسة على الأشخاص من جميع الأعمار، ولكنها أكثر شيوعًا عند كبار السن. مع تقدمنا ​​في السن، قد تتآكل مينا الأسنان بشكل طبيعي، مما يزيد من احتمالية الحساسية، لكن هناك عوامل مختلفة يمكن أن تساهم في الحساسية في أي عمر.

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فيما يلي بعض العوامل:



يؤدي التآكل التدريجي للمينا إلى كشف السن، مما يؤدي إلى الحساسية.

يمكن أن يؤدي انحسار اللثة إلى كشف جذور الأسنان، التي لا تحميها المينا، مما يجعلها حساسة.

يمكن أن يؤدي تسوس الأسنان إلى كشف الأعصاب، مما يسبب الحساسية

الأطعمة والمشروبات الحمضية

منتجات الأسنان القاسية

بعض علاجات الأسنان مثل تبييض الأسنان قد تسبب حساسية مؤقتة.

طرق علاج الأسنان الحساسة



فيما يلي بعض الطرق للمساعدة في الوقاية من الأسنان الحساسة وعلاجها:

اختاري معجون الأسنان المناسب



استخدمي معجون الأسنان المصمم خصيصًا للأسنان الحساسة، والذي يحتوي على مركبات تقلل الحساسية بمرور الوقت. يمكنكِ استخدام معجون أسنان أو غسول فم يحتوي على نسبة عالية من الفلورايد للاستخدام المنزلي، ويتوفر بعضها بدون وصفة طبية. ولكن تأكدي من اتباع إرشادات طبيب أسنانك بشأن تكرار الاستخدام.



علاجات الفلورايد



يمكنك اللجوء إلى تطبيقات الفلورايد الاحترافية في عيادة طبيب الأسنان. يمكنهم تقوية مينا الأسنان وتقليل الحساسية. يقوم أطباء الأسنان في كثير من الأحيان بوضع المواد الهلامية أو الرغاوي أو الورنيش عالية التركيز من الفلورايد أثناء زيارات طبيب الأسنان لتوصيل جرعة الفلورايد المركزة إلى الأسنان بسرعة وكفاءة.

فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة



قد تشعرين أن فرشاة الأسنان ذات الشعيرات الناعمة لن تنظف أسنانكِ بشكل صحيح، لكن هذا ليس صحيحًا. فرشاة الأسنان هذه ألطف على اللثة ومينا الأسنان، وتمنع انحسار اللثة وتآكل المينا الناتج عن الضغط الزائد. كما تقلل الشعيرات الناعمة من احتمالية تلف أنسجة اللثة الحساسة.

تجنب الأطعمة والمشروبات الحمضية



الحد من تناول المواد الحمضية التي يمكن أن تساهم في تآكل المينا. بعض الأطعمة ذات المحتوى الحمضي العالي هي الأطعمة المعالجة عالية الصوديوم، والمشروبات الغازية ، بما في ذلك المشروبات الغازية.

واقي الفم لصرير الأسنان



صرير الأسنان هو حالة تقوم فيها بطحن أسنانك أو الضغط عليها أثناء النوم أو القيام بذلك دون وعي عندما تكون مستيقظًا. إذا كنت تطحن أسنانك، يمكن أن يمنع واقي الفم المجهز خصيصًا تآكل المينا.

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نظافة الأسنان



تظهر معظم مشاكل الأسنان نتيجة لعادات الفم السيئة. لذلك، حافظي على تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط وفحوصات منتظمة للأسنان لمنع تسوس الأسنان ومشاكل اللثة.

تظهر معظم مشاكل الأسنان نتيجة لعادات الفم السيئة-المصدرfreepik

المياه المالحة



اشطفي فمك بمحلول الماء المالح، والذي يمكن تحضيره بسهولة في المنزل باستخدام الملح والماء الدافئ. لأنه يساعد في تقليل الالتهاب والحساسية.

المضمضة بالزيت



يجد بعض الناس راحة من حساسية الأسنان من خلال المضمضة بالزيت. تساعد المضمضة بكمية صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت السمسم في الفم لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة.

المصدر: The health