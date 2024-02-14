شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الحب.. ما تفعله الصدمات العاطفية فى صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الصدمات العاطفية ليست أمرا هينا كما يعتقد البعض، فقد تكون سببا في اضطرابات صحية حادة وأعراض مرضية ناتجة عن مشكلات نفسية. فقد أفاد تقرير نشر في موقع psychiatryfortworth أن تلك الصدمات التي يتعرض لها الإنسان تؤثر على صحته بشكل عام وعلى نفسيته بشكل خاص.

تابع التقرير موضحا أن أغلب الأمراض العقلية واضطرابات الدماغ قد يكون مصدرها هو الصدمات العاطفية التي يتعرض لها الإنسان، والصدمات العاطفية وفقا للتقرير تنتج عن فقدان الحبيب، فقدان الصديق، الإهمال العاطفى، فضلا عن النشأة في بيئة تفتقر للحب والدعم.





وأوضح أن هناك أعراض وآثار تظهر على الشخص المتعرض للصدمة العاطفية منها:

ـ التوتر الحاد والقلق الشديد وقد يصاب في النهاية باضطرابات القلق الحاد التي تصيب البعض.

ـ الصدمات العاطفية تحفز الذكريات السيئة في العقل وتصيب الإنسان بالاضطراب النفسي والاكتئاب.

ـ ترفع فرص الإصابة بالكوابيس والأحلام المزعجة.

ـ رفع فرص الإصابة باضطرابات النوم الحادة.

ـ الصدمات العاطفية ترفع فرص التغير السلوكي إلى الأسود.

ـ مشكلات السمنة المفرطة واضطرابات الوزن.

ـ الصدمات العاطفية تؤثر على الصحة والوظائف الإدراكية فهي تؤثر على الذاكرة وتؤدي إلى النسيان وقلة الانتباه.

ـ تسبب الصدمات العاطفية قله التركيز وتشتت الانتباه.

ونصح التقرير بضرورة استشاره مختص إذا ما ظهرت أية أعراض جسدية كالسابق ذكرها، أو أعراض مرضية أخرى على الجسم كالصداع، الرعشة، تغيرات فى درجة حرارة الجسم، بعد التعرض لصدمة عاطفية.