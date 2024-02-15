شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن السكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السكتة الدماغية يصاب بها الشخص عندما يتعرض لتجلط الدم في المخ وهي حالة تقلل من تدفق الأكسجين والدم إلى الدماغ، مما يسبب تلف خلايا الدماغ أو موتها، وخلال هذا التقرير سنتعرف على كل شيء عن السكتة الدماغية ، وفقا لموقع healthshots. ما هي السكتة الدماغية؟ حدوث انسداد في الشريان الذي يغذي المخ يسبب سكتة دماغية عن طريق تقليل تدفق الدم وحرمان أنسجة المخ من التغذية والأكسجين، إن الجلطة التي تنتقل من منطقة أخرى من الجسم، يمكن أن تكون مصدر هذا الانسداد. ما هي أعراض السكتة الدماغية؟ تعتمد الأعراض بشكل كبير على منطقة الدماغ المتضررة من السكتة الدماغية. بعض الأعراض الشائعة للمشكلة التي يجب أن تعرفها:-الضعف أو التنميل المفاجئ، و تؤثر الحالة على جانب واحد من الجسم، وفي أغلب الأحيان الذراع أو الساق أو الوجه. يمكن أن يجعل من الصعب التحرك. بعض الأعراض الشائعة للمشكلة التي يجب أن تعرفها:-الضعف أو التنميل المفاجئ، و تؤثر الحالة على جانب واحد من الجسم، وفي أغلب الأحيان الذراع أو الساق أو الوجه. يمكن أن يجعل من الصعب التحرك.

-الارتباك، قد تشعر بالارتباك وتجد صعوبة في معالجة المعلومات أو اتخاذ القرارات.

-صعوبة في التحدث أو الفهم، يمكن أن يصبح الكلام غير واضح، مما يجعل من الصعب فهم ما يتم التحدث به. ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى القلق والإحباط.

-مشاكل في الرؤية: قد يعاني المريض من ضبابية أو فقدان الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما.

-الدوخة أو فقدان التوازن: قد يسبب عدم الثبات والدوخة. قد يضعف التنسيق مما قد يجعل الأنشطة الأساسية مثل الوقوف والمشي صعبا.

-الصداع: قد يعاني المريض من صداع مؤلم دون سبب.

-مشكلة في المشي: قد يواجه المرضى صعوبات في التنسيق أو الحفاظ على التوازن.

ما هي عوامل خطر السكتة الدماغية؟عامل الخطر الرئيسي للسكتة الدماغية هو أمراض الدورة الدموية بسبب ارتفاع جلطات الدم أو الترسبات الدهنية. بعض عوامل الخطر للسكتة الدماغية تشمل: - ارتفاع ضغط الدميؤدي ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة الضغط على الشرايين، مما يزيد من خطر تلف الشرايين وانسدادها الذي يمكن أن يؤدي إلى السكتة الدماغية. - ارتفاع مستويات الكوليسترولقد يلعب ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم دورًا في تكوين اللويحات أو الرواسب الدهنية في الشرايين، مما يقيدها ويزيد من احتمالية تكوين الجلطات. - مرض السكرينظرًا لأن مرض السكري يزيد من مقاومة الأنسولين والالتهابات وتلف الأوعية الدموية، فإن الأشخاص المصابين بالسكري هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية. - التدخينويزداد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بشكل كبير بسبب المركبات السامة الموجودة في دخان التبغ، والتي تسد الأوعية الدموية وتشجع على تكوين جلطات الدم. - السمنةترتبط زيادة الوزن بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، خاصة حول الخصر. وتتفاقم عوامل الخطر الإضافية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول بسبب السمنة. -عدم ممارسة الرياضةيؤدي نقص النشاط البدني إلى تفاقم عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ويضعف نظام القلب والأوعية الدموية، ويزيد من فرصة الإصابة بالسمنة.