هل سمعتِ من قبل عن رجيم الثلاث ساعات؟

بيروت - نادين محمد - رجيم الثلاث ساعات، حمية غذائية للقضاء على دهون البطن، تم ابتكاره من قبل جورج كروز Jorge Cruise مدرب اللياقة البدنية ومؤلف سلسلة من الكتب عن الحميات وكيفية القضاء على الدهون، وذلك من أجل مساعدته على التخلص من 20 كيلوغراماً من وزنه الزائد.

علامَ يستند هذا الرجيم؟ وما هي فوائده الأخرى التي تضاف إلى إنقاص الوزن وحرق الدهون؟ هذا موضوع مقالنا، تابعي القراءة، ولكن ننصحكِ قبل اتباعه استشارة طبيب أو خبير تغذية، خاصة وأن هذه الحمية حظيت بانتقاد بعض الخبراء.

ما هي حمية الثلاث ساعات؟

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يعرف أن الدهون الموجودة في منطقة البطن تحديداً ترفع من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، والتخلص منها ليس بالأمر السهل، لذا قام الكاتب ومدرب اللياقة البدنية الذي كان يعاني من زيادة في الوزن وتراكم الدهون في منطقة البطن بابتكار حمية أطلق عليها تسمية " رجيم الثلاث ساعات".

يعتمد هذا الرجيم على تناول الطعام 5 مرات يومياً كل 3 ساعات على مدار اليوم، بما في ذلك جميع الأطعمة المفضلة من الكربوهيدرات والحلويات، على أن يتم تناولها ضمن جدول زمني محدد، مستنداً إلى أدلة علمية تقضي بأن تناول وجبات صغيرة ومتوازنة في فترات متقاربة يعزز من قدرة الجسم على حرق كمية أكبر من الدهون، من خلال إعادة ضبط عملية التمثيل الغذائي بشكل متكرر، ليظل الجسم في حالة تأهب قصوى لحرق الدهون طوال اليوم.، إذ إن التوقف عن تناول الطعام لفترات طويلة، وبحسب مبتكر الحمية، يعمل كرد فعل عكسي لدى الجسم، فيخزن الدهون ويحرق العضلات بدلاً منها للحصول على الطاقة المطلوبة.



جدول رجيم الثلاث ساعات

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في رجيم الثلاث ساعات، ما من أطعمة محددة ووجبات خاصة، أسوة بالحميات الغذائية المعهودة، إنما هناك جدول زمني محدد لتناول الوجبات، وهو كالتالي:

وجبة الفطور: في الساعة الـ 7 صباحاً.

في الساعة الـ 7 صباحاً. وجبة خفيقة : في الساعة الـ 10 صباحاً.

في الساعة الـ 10 صباحاً. وجبة الغذاء : في الساعة الـ 1 ظهراً.

: في الساعة الـ 1 ظهراً. وجبة خفيفة : في الساعة الـ 4 بعد الظهر.

في الساعة الـ 4 بعد الظهر. وجبة العشاء : في الساعة الـ 7 مساءً، ويفضل أن تكون قبل الخلود إلى النوم بـ 3 ساعات كحدٍّ أدنى.

في الوجبة الرئيسية، يمكن تناول كمية من الخضار المسلوقة، المشوية أو النيئة ، أو طبق من السلطة + نشويات، كالخبز، الأرز البني، أو المعكرونة + بروتين، مثل البيض اللحم الأحمر الخالي من الدهون، الدجاج، الأسماك، العدس...

أما للوجبات الخفيفة، إختاري ثمرة من أي فاكهة مفضلة لديك، كوب من الزبادي الخالي من الدسم، حفنة من المكسرات النيئة أو المشوية، أو القليل من الفشار المحضر من دون زيت أو سمنة.

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نصائح عند اتباع رجيم الثلاث ساعات

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يقوم رجيم الثلاث الساعات على مبدأ عدم تجويع الجسم أو حرمانه من الأطعمة المحببة، حيث يمكنك تناول ما ترغبين من اللحوم، الكربوهيدرات، الوجبات السريعة والحلويات، وإنما يجب التقيد بكميات محددة، من السعرات الحرارية، بمعدل 400 سعرة حرارية في كل وجبة رئيسية، و 100 سعرة حرارية في كل وجبة خفيفة.

أكثري من تناول الألياف الغذائية والبروتين من أجل الشعور بالشبع ومنعاً للإصابة بالإمساك.

يفضل تناول خبز الشوفان والحبوب الكاملة الغني بالألياف والخالي من السكر.

شرب كوب من الماء كل ساعة لتخفيف الشعور بالجوع بين الوجبات.

وبالتزامن مع رجيم الثلاث ساعات، ينصح بممارسة بعض التمارين الرياضية بمختلف أنواعها لمدة 20 دقيقة في اليوم، من أجل تحفيز عملية التمثيل الغذائي وحرق المزيد من الدهون.



رأي المختصين برجيم الثلاث ساعات

بالرغم من أن فوائد رجيم الثلاث ساعات تتخطى إنقاص الوزن، فهو يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ويعمل على خفض الضغط ومستويات الكوليسترول في الدم، فقد تم تصنيفه بأنه نظام غذائي بدائي، فتناول وجبات الطعام كل ثلاث ساعات وبحسب الاختصاصية ريبيكا فوستر Rebecca Foster من مؤسسة التغذية البريطانيةThe British Nutrition Foundation من شأنه أن يحفز على تناول المزيد من الطعام ويسبب آثاراً سلبية على صحة الأسنان، موضحة أنه نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، قد يؤدي إلى فقدان الوزن، لكن بالمقابل، من الصعب الحفاظ عليه للمدى الطويل، مستندةً إلى حقائق علمية مثبتة بأن الجسم بعد اتباع أنواع من الحميات، خاصة منها السريعة، يستعيد ما فقده من وزن بنمط سريع...

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