شكرا لقرائتكم خبر عن للحامل.. النعناع مضاد طبيعي للغثيان.. اعرفى تستخدميه إزاي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الغثيان هو ذلك الشعور الذي تشعر فيه بأنك على وشك التقيؤ وإفراغ معدتك، شعورغير مريح بالمرة ومزعج للغاية لأنه يؤثر بالسلب على الشهية وعلى المزاج أيضا، وفقا لتقرير نشر في موقع anneliapothecaryh

الغثيان في الحمل هو العرض الأكثر إزعاجا الذي تعاني منه الحوامل خاصة في الشهور الثلاثة الأولى التي تعاني خلالها من صعوبة في تقبل الطعام أو تناوله ثم تقيؤه مع شعور دائم بالغثيان خاصة في الصباح الباكر عند الاستيقاظ

أوضح التقرير أن هناك الكثير من المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تصبح مضادات طبيعية للغثيان وتقاوم هذا الشعور في أغلب الوقت وآمنه للحوامل،ولكن أكد التقرير على ضرورة عدم الإسراف في تناول هذه المشروبات حتى لا يصبح الإسراف له ضررا على الحمل

من أبرز وأهم هذه المشروبات الدافئة مشروب النعناع الجيد الذي يحتوي على الكثير من الكالسيوم والماغنيسيوم والبوتاسيوم فهو يساعد على تعزيز صحة الجسم للحامل وسلامة الجنين فضلا عن أنه غني بمضادات الأكسدة والمعادن، لذلك فهو مهدئ كامل للجسم يساعدها على الاسترخاء والنوم بأريحية.

ذكر التقرير أيضا أن مشروب النعناع الدافئ يساعد على تخفيف حدة الشعور بالغثيان والقيء، لأنه يساعد على تهدئة جدار المعدة وتخفيف حدة تهيجه، فضلا عن أنه يقلل من ألم الرأس والوهن الذي تشعر به أغلب السيدات، فهو يحتوي على المنثول الذي أيضا يعزز من المناعه ويخفف من التهابات الحلق ومشكلات التنفس كما أن خصائصه التي تقلل من حده تأكسد الخلايا وكذلك تقلل من البكتيريا والنزلات البرد يساعد على تخفيف السعال عند السيدات الحوامل ويعزز دفاعات الجسم ضد المرض أيضا

لا تقف فوائد مشروب النعناع عند هذا الحد فهو يحد من حموضة المعدة التي تشتهر الإصابة بها في فترات الحمل

وأوضح التقرير أن على المرأة الحامل إضافة ملعقة من النعناع المجفف أو بضعة أوراق من النعناع الأخضر الطازج إلى كوب من الماء المغلي وتناوله دافئا ذو درجة حرارة متوسطه، مع تجنب الإسراف في تناوله.