أعراض حصوات الكلى الصغيرة

بيروت - نادين محمد - حصوات الكلى واحدة من أكثر الأمراض الشائعة التي قد تصيب الكثيرين، وتكمن المشكلة أنه قد يصعب عليك معرفة أن لديك واحدة رغم أنها يمكن أن تسبب ألماً شديداً عند خروجها من جسمكِ، ولهذا إليكِ أبرز أعراض خصوات الكلى، وعوامل الخطر التي قد تتسبب في تزايد المشكلة.

ما هي حصوات الكلى؟

الحصوة الموجودة في كليتك عبارة عن كتلة صلبة أو بلورة غير منتظمة الشكل يمكن أن تكون صغيرة مثل حبة الرمل وقد يصل حجمها إلى حجم كرة الجولف، واعتمادا على حجم حصوات الكلى، قد لا تدركين حتى أن لديك واحدة، وحتى الحصوات الصغيرة يمكن أن تسبب ألمًا شديدًا عند خروجها من جسمك عبر المسالك البولية، وقد يساعد شرب السوائل في هذه العملية، والتي قد تستغرق ما يصل إلى ثلاثة أسابيع.



ما مدى شيوع حصوات الكلى؟

يوضح الباحثون إلى أن حوالي واحد من كل عشرة أشخاص سيصاب بحصوات الكلى خلال حياتهم، وتعد حصوات الكلى لدى الأطفال أقل شيوعًا بكثير منها لدى البالغين ولكنها تحدث لنفس الأسباب، ويزيد احتمال حدوثها عند الأطفال المصابين بالربو بأربع مرات مقارنة بالأطفال الذين لا يعانون من الربو.

ما هي عوامل الخطر؟

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هناك العديد من عوامل الخطر لتطوير حصوات الكلى. وتشمل هذه:

عدم شرب كمية كافية من السوائل.

اتباع نظام غذائي يتضمن المواد التي تتكون منها الحصوات (الفوسفات، على سبيل المثال، موجود في اللحوم والأسماك والفاصوليا وغيرها من الأطعمة الغنية بالبروتين).

وجود تاريخ عائلي للإصابة بحصوات الكلى.

وجود انسداد في المسالك البولية.

يمكن لبعض الحالات الطبية أيضًا أن تزيد من خطر الإصابة بالحصوات، وذلك لأنها قد تزيد أو تنقص مستويات المواد التي تشكل حصوات الكلى، ويمكن أن تشمل هذه الشروط ما يلي:

فرط كالسيوم البول (ارتفاع مستويات الكالسيوم في البول).

ضغط دم مرتفع.

السكري.

بدانة.

هشاشة العظام.

النقرس والتليف الكيسي.

كيسات الكلى.

مرض الغدة الدرقية.

مرض التهاب الأمعاء والإسهال المزمن.

بعض العمليات الجراحية، بما في ذلك جراحة فقدان الوزن أو غيرها من العمليات الجراحية في المعدة أو الأمعاء.

ويمكن أن تعرضك بعض الأطعمة أيضًا لخطر الإصابة بحصوات الكلى. تشمل هذه الأطعمة:

اللحوم والدواجن (البروتينات الحيوانية).

الصوديوم (الوجبات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الملح).

السكريات (الفركتوز والسكروز وشراب الذرة).

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ما هي أعراض حصوات الكلى؟

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بإمكانك أن تأخذي حصوة في كليتك لسنوات ولا تعلمين بوجودها. ولكن، عندما تبدأ في التحرك أو تُصبح كبيرة جدًا، قد تكون لديك أعراض، وتشمل أعراض حصوات الكلى ما يلي:

الشعور بألم في أسفل الظهر أو جانب من الجسم، ويمكن أن يبدأ هذا الألم كألم خفيف قد يأتي ويذهب، ويمكن أيضًا أن يصبح الأمر شديدًا ويؤدي إلى الذهاب إلى غرفة الطوارئ.

الشعور بالغثيان أو القيء مع الألم.

رؤية الدم في البول.

الشعور بالألم عند التبول.

عدم القدرة على التبول.

الشعور بالحاجة إلى التبول في كثير من الأحيان.

حمى أو قشعريرة.

وجود رائحة بول كريهة أو مظهر غائم.

قد لا تسبب حصوات الكلى الصغيرة ألمًا أو أعراضًا أخرى.

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كيف يتم علاج حصوات الكلى؟

بمجرد التشخيص، سيحدد مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أولاً ما إذا كنت بحاجة إلى العلاج، وقد تخرج بعض حصوات الكلى الصغيرة من نظامك عند التبول، وهذا يمكن أن يكون مؤلما جدا، وإذا قرر مقدم الخدمة أنك بحاجة إلى العلاج، فإن خياراتك تشمل الأدوية والجراحة.

ويمكن وصف الأدوية لـ:

تقليل الألم

قد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بتناول دواء بدون وصفة طبية مثل الأيبوبروفين، أو دواء مسكن عن طريق الوريد إذا كنت في غرفة الطوارئ.

إدارة الغثيان

استرخاء الحالب حتى تمر الحصوات، وتشمل الأدوية الموصوفة بشكل شائع مثل أدوية تامسولوسين ونيفيديبين.



الجراحة

هناك أربعة أنواع من العمليات الجراحية المستخدمة لعلاج حصوات الكلى، وعادة ما تكون طفيفة التوغل، مما يعني أن الجراح يدخل جسمك من خلال فتحة طبيعية (مثل مجرى البول)، أو يقوم بإجراء شق صغير.

تنظير الحالب

لإجراء هذا الإجراء، يتم إدخال أداة صغيرة تسمى منظار الحالب في مجرى البول، من خلال المثانة إلى الحالب، وتقوم هذه الأداة بإظهار حصوات الكلى ومن ثم استرجاعها في "سلة" جراحية أو تفتيتها باستخدام الليزر، ويمكن لهذه القطع الصغيرة من حصوات الكلى الخروج بسهولة من جسمك عبر المسالك البولية.

تفتيت الحصوات بالموجات الصدمية

في هذا الإجراء، يتم وضعك على نوع خاص من طاولة الجراحة أو الحوض، ويتم إرسال موجات صادمة عالية الطاقة عبر الماء إلى الحجر (الأحجار)، وتعمل موجات الصدمة على تفتيت الحصوات، والتي تكون قادرة بعد ذلك على الخروج من جسمك بسهولة أكبر.

المصدر: my.clevelandclinic.org

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