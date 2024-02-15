شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب وعوامل قد تتسبب فى فشل الحقن المجهري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الرغبة فى الحمل والتخطيط له فى عمليات الحقن المجهرى أمر فى غاية الأهمية، وفقا لما قاله الدكتور حسام الشنوفى أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بقصر العينى، والذى أوضح أن الكثير من الأسباب والعوامل التى قد تكون وراء فشل الحقن المجهرى، أو عدم اكتمال الحمل الناتج عنه.



وتابع الدكتور حسام حديثه موضحا أن هناك الكثير من العوامل المرضية التى تنطوى على أمراض أو مشكلات تعانى منها المرأة، أو غيرها من العوامل التى تقلل فرص نجاح الحقن المجهري، ومن بينها : وتابع الدكتور حسام حديثه موضحا أن هناك الكثير من العوامل المرضية التى تنطوى على أمراض أو مشكلات تعانى منها المرأة، أو غيرها من العوامل التى تقلل فرص نجاح الحقن المجهري، ومن بينها :

ـ قد تكون المرأة تعانى من وجود لحمية فى تجويف الرحم، مما يعرقل نجاح الحمل أو اكتماله فى بعض الحالات.

ـ قد تكون السيدة تعانى من وجود ورم ليفي بارز ايا كان حجمه، متواجد فى تجويف الرحم، مما يعرقل نجاح الحقن واكتمال الحمل.

ـ قد تكون السيدة تعانى من عيب خلقي بالرحم، يعرقل الحمل أو اكتماله عند حدوثه.

ـ نوعية الجنين غير جيدة، هذا السبب هو الأكثر شيوعا بين السيدات، وذلك بسبب جودة البويضات غير الجيدة ، أو قد يكون السبب راجع للحيوان المنوى للرجل، الذى لم يكن جيدا أو يعانى من تشوهات ما بدرجات متفاوتة بتكوين الحيوان ذاته، لذلك عند تخصيبه البويضة يصبح الجنين غير جيد فلا يمكنه اكمال رحلته فيفشل الحقن.

وتابع حسام موضحا أن هناك بعض الأسباب التى تتعلق بالسيدة:

ـ عدم إتباع تعليمات الطبيب من قبل السيدة الحامل، والاضطراب فى مواعيد الأدوية والتعليمات التى أقرها.

ـالتوتر الشديد الذى تعانى منه الكثر من السيدات خوفا على الحمل، يؤدى بها لاضطراب فى مواعيد الدواء والتعليمات أيضا .