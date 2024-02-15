شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يزيد معدل السكر الدم؟ الأسباب ونصائح صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الكثير من الأسباب يمكن أن تتحكم في مستويات السكر في الدم سواء عند الأصحاء أو مرضى السكر، وفقا لتقرير نشر في موقع كيورا فإن مستوى السكر في الدم قد يتصاعد بشدة، على الرغم من عدم تناول الإنسان لوجباته اليومية، وهذا الأمر يرجع لعدة أسباب منها:

ـ قد يكون هذا الشخص مصاب بمرض السكر دون أن يعي ذلك لذا فعليه المتابعة واكتشاف المرض.

ـ قد تتداخل بعض الأدوية وتسبب ارتفاعات حادة في سكر الدم بشكل ملحوظ لذا تحدث مع طبيبك حول تلك الأدوية وطبيعتها.

ـ التوتر والعصبية أحد أهم أسباب ارتفاع سكر الدم بشكل صامت.

ـ عدد ساعات النوم واضطراباته تسبب أيضا اضطراب مستويات السكر في الدم.

ـ بعض الحالات الصحية والأمراض الكاملة التي لم تكتشفها أو بعض الأمراض المزمنة التي تعاني منها مثل أمراض الكلى واضطرابات وظائفها، وكذلك أمراض الكبد واضطرابات وظائفه.

ـ الإجهاد الحاد أحد أهم الأسباب التي تسبب ارتفاع حاد في مستويات السكر دون ان تعي ذلك لأن الإجهاد يزيد من اضطرابات الهرمونات بالجسم .

ونصح التقرير بضرورة السيطرة على الأسباب التي قد ترفع سكر الدم على الرغم من عدم تناولك لطعامك، لذا عليك محاولة الاسترخاء والشعور بالهدوء بعض الشيء اذا ما مررت بتلك الحالة، كذلك فان تمارين اليوجا والتأمل مفيدة جدا في تلك الحالة، وينصح أيضا بضرورة المتابعة لدى مختص خاصة اذا كنت تتناول ادويه معينة لأية أعراض مرضية.