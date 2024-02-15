شكرا لقرائتكم خبر عن يعني إيه تمدد المعدة والأمعاء؟ استشاري يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل سمعت من قبل عن تمدد المعدة والأمعاء؟ خلال الأسطر القادمة سنتعرف على كل ما يخص هذا المرض. صرح الدكتور سليمان عبادة استشاري الجهاز الهضمي في كلية طب سوهاج، أن تعرض الشخص للإصابة بتمدد المعدة والأمعاء تعد مشكلة صحية خطيرة، لأنها تعرضه للكثير من المضاعفات في حالة إهمال العلاج، ومن أسباب الإصابة التعرض لانسداد الأمعاء، بسبب تراكم السوائل والأطعمة في المعدة، وأيضا التعرض للإصابة بقرحة المعدة التي تتسبب في ضعف جدارها فتزيد من فرص تمددها.

وأضاف، أن الأشخاص المصابين بفتق الحجاب الحاجز بجزء من المعدة إلى الصدر تؤدي إلى الإصابة بتمدد المعدة، وأخذ الأدوية المضادة للالتهابات بكثرة والمضادات للكولين، تسبب هذا أيضا.

وأوضح استشاري الجهاز الهضمي، أن أعراض تمدد المعدة والأمعاء هي الشعور بالامتلاء بعد تناول كمية صغيرة من الطعام، والرغبة الملحة في الغثيان والقيء، بالإضافة إلي الشعور بألم يصعب تحمله في المعدة، والتعرض لفقدان الوزن غير المبرر، والإمساك، وقد يصل الأمر لعدة قدرة المصاب على التقاط أنفاسه بشكل جيد.

ويعتمد علاج تمدد المعدة والأمعاء، علي اتباع بعض النصائح الصحية، ومن أهمها تناول وجبات صغيرة كل 3 ساعات، مع ضرورة مضغ الطعام جيدا ويجب تجنب الأطعمة عالية السعرات الحرارية،والمقليات والأطعمة الحارة، وأيضا الغنية بالتوابل، بالإضافة إلي ضرورة شرب الكثير من السوائل للمساعدة في الهضم، مع الاهتمام بالعلاجات التي يرشحها الطبيب المعالج لعلاج انسداد الأمعاء والمعدة.

وفي حالة عدم الاستجابة للعادات التي سبق تقدميها قد يكون إجراء جراحة هو الحل.