شكرا لقرائتكم خبر عن بروز السرة عند طفلك الرضيع علامة على الفتق.. متى يصبح مقلقا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفتق هو خلل أو ضعف في جدار البطن حيث يمكن أن تبرز الأنسجة - عادة الأمعاء - أو الدهون وتسبب انتفاخًا، والفتق السري (زر البطن) من أكثر أنواع الفتق شيوعًا عند الأطفال والرضع، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض الفتق السري عند الرضع وطرق العلاج.

قالت الدكتورة يارا نبيل، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى الفيوم العام، إنه إذا لاحظت الأم بروز السرة عند بكاء الطفل الرضيع فلا يجب أن تقلق، لأن هذا فتق سرى شائع بين أغلب الأطفال يظهر عند البكاء.

وأوضحت أنه غالبا يتم غلق الفتق من نفسه خلال أول سنة من عمر الرضيع، مضيفة أنه يجب التدخل الجراحى فى حالة:

-ازدياد حجم الفتق بعد سن عام أو عامين

-عدم اختفاء الفتق بعد سن الرابعة

-انسداد الأمعاء

وأشارت إلى أن إهمال الفحص والمتابعة مع الطبيب تسبب مضاعفات للفتق السرى.

أعراض الفتق عند الأطفال والرضعوبحسب موقع هوبكنز ميديسن، غالبًا ما يكون الأطفال، وخاصة الرضع والأطفال الصغار، أصغر من أن يصفوا أعراض الفتق، لذلك من المهم للآباء معرفة كيفية اكتشاف العلامات.

-كتلة أو تورم بالقرب من الفخذ أو زر البطن

ألم حول الفخذ أو أسفل البطن

البكاء غير المبرر

انتفاخ واضح يزداد حجمه أثناء الإجهاد أو البكاء أو السعال