شكرا لقرائتكم خبر عن متى تصبح سرعة ضربات قلبك خطيرة وتحتاج لعلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من معدل ضربات قلب غير طبيعي مع أي أعراض مرتبطة به مثل ألم في الصدر أو الدوخة، فيجب عليك طلب الرعاية الطبية على الفور، حيث إن هذا من العلامات المبكرة للأزمة القلبية أو تشخيص حالات أخرى مثل أمراض القلب.



ما هو معدل ضربات القلب الخطير؟ ما هو معدل ضربات القلب الخطير؟ يمكنك التحقق من معدل ضربات القلب عن طريق وضع أصابعك على معصمك أو رقبتك أو باستخدام جهاز مراقبة معدل ضربات القلب أو الساعة الذكية لقياس عدد نبضات القلب لديك في دقيقة واحدة، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك". للبدء، اجلس وابذل قصارى جهدك لتشعر بالهدوء لمدة خمس إلى 10 دقائق قبل أخذ القياسات.

إذا كان معدل ضربات قلبك أقل من 35-40 نبضة في الدقيقة أو أعلى من 100 نبضة في الدقيقة، فمن المفيد الحصول على تقييم من قبل الطبيب - خاصة إذا كانت القياسات التي تحصل عليها غير طبيعية بالنسبة لك أو إذا كنت تتعرف على هذه التغييرات مع ظهور أعراض أخرى مثل:

-خفقان القلب.

-ضيق في التنفس.

-ألم صدر.

-الدوار أو الإغماء.

-دوخة.

إذا اكتشفت عدم انتظام نبضك، وهذا يعني أنه شيء جديد بالنسبة لك، فيجب عليك طلب الرعاية الطبية.

يجب أن يقع متوسط معدل ضربات القلب أثناء الراحة للبالغين في نطاق 60-100 نبضة في الدقيقة. وبالنسبة للأطفال، تميل هذه الأرقام إلى أن تكون أعلى.

يجب أن تأخذ في الاعتبار خصائصك الفردية مثل عمرك أو وزنك أو مستوى نشاطك البدني أو وجود أي حالات طبية كامنة قد تكون لديك، مثل:

السكري.

القلق.

توقف التنفس أثناء النوم.

الحالات الأخرى المتعلقة بالقلب.

كل هذه العوامل يمكن أن يكون لها تأثير على ما إذا كان معدل ضربات القلب يرتفع أو ينخفض مع مرور الوقت.

هناك عدد من حالات عدم انتظام ضربات القلب التي يمكن أن يكون لها جميعًا تأثير على معدل ضربات القلب دون أن تعرف ذلك حتى يتم تشخيصك. بعض من أمراض القلب هذه تشمل:

الرجفان الأذيني.

عدم انتظام دقات القلب الأذيني.

تسارع دقات القلب فوق البطنية.

عدم انتظام دقات القلب البطيني.

انقباضات البطين المبكرة.