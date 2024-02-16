شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب "التهابات الحفاض" عند الرضع.. 4 طرق للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الحفاض أو الطفح الجلدى الناتج عن الحفاض من المشاكل الشائعة التى تصيب الأطفال الرضع، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب التهاب الحفاض وطرق علاجه والوقاية منه.

قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى الزقازيق العام، أن التهاب الحفاض عند الأطفال الرضع شائع من عمر 3 شهور حتى سنة ونص، مضيفاً أن أعراض التهاب الحفاض تشمل: احمرار، تسلخات، التهابات مدممة قد تصل لفخذ الطفل وبطنه.

وأضاف أن سبب التهابات الحفاض ترك الأم الحفاض لمدة طويلة على جلد الطفل، مشيراً إلى أن البول والبراز يتفاعل مع جلد الطفل مسبباً الالتهاب.

وأوضح أن البول عند الطفل عبارة عن كل سموم الجسم ولو تركت البول على جلد الطفل الرقيق والناعم وشديد الامتصاص وكذلك ترك البراز الملئ بالبكتيريا والأملاح الضارة والتفاعل بين البول والبراز ينتج مواد ضارة مثل الامونيا وتسبب التهاب شديد ومؤلم فى الجلد.

وقدم الدكتور علاء عبد العزيز نصائح للوقاية من التهاب الحفاض وعلاجه، وتشمل:

-غسل اليدين بالماء والصابون قبل تغيير الحفاض للطفل وبعده.

- اختيار انواع جيدة من الحفاضات ذات الطبقات المتعددة للحفاظ على جلد طفلك.

- إذا حدث التهابات لا بد من تهوية جلد الطفل أو تعرضه للهواء الجاف

-استخدام كريمات الزنك اوكسيد وإذا كان هناك التهاب فطرى نضع مضادات للفطريات أو التهاب بكتيري نضع كريمات مضادة للبكتبيريا، أو نضع كريمات تجديد الجلد لو الالتهابات شديدة جدا.

وأوضح أن الأبحاث أكدت أن الرضاعة الطبيعية تقلل إصابة الطفل بالتهاب الحفاض لأن لبن الام عند هضمه يكون حامضى وأى حمض يقتل الميكروبات والفطريات ويصعب تكاثرها.