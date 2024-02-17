شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نسبة البروتين الصحية المطلوبة للجسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يحتاج معظم البالغين إلى ما يقرب من 0.75 جرام من البروتين لكل كجم من وزن الجسم يوميًا، بالنسبة لمعظم الرجال، يبلغ هذا حوالي 55 جرامًا يوميًا وللنساء 45 جرامًا يوميًا.
بالنسبة للرياضيين، يوصى بزيادة البروتين إلى 1.0 جرام لكل كجم من وزن الجسم. [لكن] من الأساطير أن تناول الكثير من البروتين سيفيدك". اكتساب العضلات."وبالنسبة للشخص العادي، يُنصح بعدم استهلاك أكثر من 2 جرام من البروتين لكل كجم من وزن الجسم، وفيما يلي بعض علامات وأعراض تناول الكثير من البروتين:
-رائحة الفم الكريهة، يمكن أن يؤدي هضم البروتين الزائد إلى زيادة تركيزات الأمونيا في النفس.
-الصداع
-إمساك
-الألم في المعدة.
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