شكرا لقرائتكم خبر عن إضافات غير صحية لطبق السلطة.. منها المايونيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

السلطات هي الوجبة المثالية لكل من يسعى إلى إنقاص وزنه، ويتبع خلال ذلك خطة غذائية قاسية للحد من تناول الأطعمة غير الصحية واستبدالها بأطباق صحية مثل السلطات.

ولطالما كانت السلطة خيارا صحيا جيدا يلجأ إليه البعض لإنقاص الوزن والحفاظ على نمط غذاء صحي، ولكن بخطوات بسيطة وأخطاء صغيرة قد تحولها الى وجبة غير صحية تزيد الوزن بل وتضطرب معها الأمعاء والهضم دون ان تدرى، تساعد حينها على فشل خطتك الغذائية الصحية، هذا ما أكدته الدكتورة صفاء توفيق استشاري التغذية بمعهد التغذية، واضافت أن بعض الإضافات غير الصحية على السلطات يمكن أن تجعلها سببا في زيادة الوزن أو سبب في اضطراب الهضم ونخسر فائدتها التي نسعى إليها.

من تلك الإضافات المايونيز غير المعد منزليا، والصلصة الجاهزة، والبروتين المقلى كالدجاج، كذلك بعض الأشخاص يضعون الكريمة أو الخبز المقلي في الزيت على بعض أنواع السلطة وهو ما يزيدها سعرات حرارية ودهون مشبعة غير صحية.

ولكن عادت استشاري التغذية وأكدت على أن السلطة خيارا هاما وجيدا للصحة لأنها مليئة بالألياف خاصة إذا احتوت على الخضراوات الورقية بجانب الطماطم، لأنها تعمل على إشباع المعدة وإمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن والعناصر الصحية التي يطلبها الجسم يوميا دون زيادة في السعرات الحرارية ولا دهون تذكر.

فيما أكد تقرير نشر في موقع ميدسن نت الطبيه أن الإضافات غير الصحية على السلطات تعمل على رفع سعراتها الحرارية ودهونها كما أنها يمكن استخدامها بالقليل من الإضافات الصحية مثل الزبادي قليل الدسم أو الخبز من الحبوب الكاملة المحمص وليس المطهو في الزيت، كذلك يمكن الإعتماد على الدجاج المشوي والبيض والجبن قليل الدسم كاضافات صحية للسلطات تعزز من عناصرها وتزيد من فائدتها دون الإضرار بالنظام الغذائي.