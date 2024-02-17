شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ممنوعة على الحامل.. أبرزها الوجبات السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فترة الحمل هناك العديد من الأطعمة التي يجب عدم تناولها، وينصح بتجنبها للحفاظ على صحة الحامل والجنين، ومن ضمنها الأطعمة السريعة.وحول ذلك أكد الدكتور ايمن عبد الحميد استشاري النساء والتوليد في كلية طب أسيوط، أنه خلال فترة الحمل يجب علي الحامل تجنب تناول الأطعمة السريعة، والغنية بالزئبق كالتونة، والكبدة، ولكن أكثرهم ضررا الأطعمة المصنعة.

وأشار استشاري النساء والتوليد، أنه من الأطعمة الممنوعة علي الحوامل التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون غير الصحية والملح وانخفاض في العناصر الغذائية الأساسية، مما يشكل خطرا على صحة الأم ونمو الجنين.

وأضاف، أن تناول مثل هذ الأطعمة يزيد من فرص التعرض لانخفاض الوزن عند الولادة، والتعرض للولادة المبكرة، واضطرابات الصحة العقلية مثل التوحد واضطراب نقص الانتباه، وفرط النشاط لدى الأطفال.

وأوضح أن هناك العديد من الآثار الجانبية لتناول الأطعمة السريعة للحامل، ومنها عدم أخذ ما تحتاجه الحامل من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، كما يعرضهن للإصابة والتعرض لسكر الحمل نتيجة لإسرافهم في تناول الكربوهيدرات والسكريات، لافتا أنها تزيد من فرص الإصابة بزيادة الوزن، والتعرض لمشاكل في الجهاز الهضمي.

وأستكمل حديثه، أن هذه الأطعمة تزيد من فرص التعرض للإصابة بضعف نمو الجنين عند الولادة، وقد يعرضه لدخول الحضانة، ولذا يجب تجنب هذا الأمر، والاهتمام بالتغذية الصحية.