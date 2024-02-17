شكرا لقرائتكم خبر عن متاخدش أقراص الكالسيوم مع الحديد لأفضل استفادة من الفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الفيتامينات والمكملات الغذائية دورًا حاسمًا في سد نقص العناصر الغذائية في الأطعمة التي نتناولها، ويمكن أن يؤدى مزيج من الفيتامينات معًا إلى تأثيرات ضارة أو تعيق امتصاصها، لذا يجب الحرص على وجود مسافة زمنية بين تناول بعض المكملات الغذائية، من بينها الكالسيوم والحديد على سبيل المثال، فى هذا التقرير نتعرف على أهم المكملات الغذائية التى لا يجب تناولها معاً، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مقابل الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء

إن فهم الفرق بين الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون والفيتامينات القابلة للذوبان في الماء هو المفتاح لمعرفة كيفية الجمع بينهما بشكل صحيح.

يتم امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، مثل فيتامين د، بشكل أفضل عند تناولها مع الطعام بسبب قابليتها للذوبان في الدهون.

من ناحية أخرى، فإن الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، مثل فيتامين C وB12، تذوب في الماء وعادة ما يتم امتصاصها بشكل أكثر فعالية على معدة فارغة لذلك، فإن خلط الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مع الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء يمكن أن يتداخل مع عمليات امتصاصها، مما قد يقلل من فعاليتها.

مكملات غذائية لا يجب دمجها معاً الكالسيوم والحديد

الكالسيوم والحديد هما معدنان أساسيان يجب استهلاكهما بشكل منفصل، عندما يتم تناول الكالسيوم مع الحديد، يمكن أن يعيق امتصاص الحديد، مما يجعله أقل فعالية.

لتحقيق أقصى قدر من فوائد كلا المكملين، فمن المستحسن أن تفصل بينهما ساعتين على الأقل.

طريقة سهلة للتذكر هي تناول واحدة في الصباح والأخرى في المساء، مما يضمن الامتصاص الأمثل والاستفادة من الجسم.

الزنك والنحاس

الزنك والنحاس من المغذيات الدقيقة التي تتنافس على الامتصاص داخل الجسم يمكن أن يؤدي جمعهما معًا إلى انخفاض فعالية كلا المكملين لتجنب ذلك، ابحث عن مكمل يوفر نسبة متوازنة من الزنك إلى النحاس أو قم بتوزيع تناولهما على مدار اليوم، مع المباعدة بينهما بساعتين على الأقل.

ومن خلال القيام بذلك، يمكنك التأكد من أن الجسم يمتص كل العناصر الغذائية ويستخدمها بكفاءة.

المغنيسيوم والكالسيوم

في حين أن كل من المغنيسيوم والكالسيوم ضروريان لصحة العظام ووظيفة العضلات، إلا أنهما يمكن أن يتداخلا مع امتصاص بعضهما البعض عند تناولهما في وقت واحد ولتجنب هذا التداخل، يوصى بتناول مكملات المغنيسيوم والكالسيوم في أوقات مختلفة من اليوم. من خلال المباعدة بين تناولها، يمكنك تحسين امتصاصها ومنع أي تفاعلات محتملة قد تؤثر على فعاليتها.

فيتامين سي وفيتامين ب12

على الرغم من أن فيتامين C وفيتامين B12 ضروريان لمختلف وظائف الجسم، إلا أن الجرعات العالية من فيتامين C يمكن أن تعيق امتصاص فيتامين B12 واستقلابه.

لضمان الاستخدام الأمثل لهذه العناصر الغذائية، من الأفضل تناولها بشكل منفصل أو ترك فجوة في تناولها لمدة ساعتين على الأقل ومن خلال القيام بذلك، يمكنك منع أي تدخل محتمل والسماح لكل فيتامين بأداء دوره بفعالية في دعم الصحة العامة.