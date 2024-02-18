شكرا لقرائتكم خبر عن أكلات هتسد معاك لو بتحس بالجوع فى الشتاء.. طبيب يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشعر جميعًا بالجوع بشكل كبير فى فصل الشتاء، بسبب برودة الطقس، ويمكن تناول أكلات صحية تشعرك بالدفء وفى نفس الوقت تشعرك بالشبع والامتلاء، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز الأكلات التى تساعدك على الشعور بالشبع فى جوع الشتاء.

قال الدكتور كريم جمال، أخصائى التغذية العلاجية جامعة عين شمس، إنه من الضرورى تناول الأطعمة الدافئة فى فصل الشتاء لتشعرك بالدفء والشبع فى نفس الوقت، مضيفاً أن الأطعمة السريعة والشيكولاتة لن تشعرك بالشبع كما أنها تزيد الوزن.

وأوضح أن جسمك يحتاج للدفء، لذا يجب أن تزيد من الأطعمة مثل: الشوربة والأكلات المطبوخة، مع التقليل من السلطة الباردة، مضيفاً أن البروتين يساعد أيضاً على الشعور بالشبع والامتلاء.

وبحسب موقع " stamfordhealth" فإن الخضروات الورقية في الشتاء من أكثر الأطعمة التى تشعرك بالشبع، ومنها السبانخ والقلقاس والخبيزة.



وكذلك البرتقال والليمون والجريب فروت، حيث يعزز فيتامين C جهاز المناعة لديك وحالتك المزاجية.

كما أن الأطعمة الغنية بفيتامين د ضرورية خلال أشهر الشتاء ويعد سمك السلمون مصدرًا رائعًا لفيتامين د، وكذلك صفار البيض والحليب واللحوم الحمراء.



الشوربة أو الحساء طعامًا مثاليًا في فصل الشتاء، طالما أنه مصنوع في المنزل أو منخفض الصوديوم تحتوي الحساء منخفض الصوديوم على 140 ملليجرام أو أقل من الصوديوم لكل وجبة.

ابتعد عن الوصفات التي تتطلب الكريمة ولحم البقر والملح، واستخدم الوصفات التي تستخدم شوربة الدجاج أو الخضار.

أضف الفول أو العدس إلى حساءك للحصول على المزيد من البروتين والألياف الخالية من الدهون.

الفول يساعد على التحكم فى شهيتك عن طريق إبطاء عملية الهضم والتحكم في نسبة السكر في الدم، مما يمكن أن يساعد في السيطرة على الجوع وتحسين الحالة المزاجية.