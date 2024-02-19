شكرا لقرائتكم خبر عن ما العلاقة بين التهاب الجيوب الأنفية وألم البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض الكثيرون لمشاكل في الجيوب الأنفية نتيجة لوجود مشكلة أو بسبب تقلبات الطقس، وازدياد الأتربة، وتعد هذه المشكلة تؤثر سلبًا علي وظائف الجسم ومن أبرزها المعدة والسبب يرجع إلى العلاجات الخاصة بالتهاب الجيوب الأنفية.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أوضح الدكتور أكمل إبراهيم استشاري الأنف والأذن والحنجرة في كلية طب سوهاج، أن هناك تأثيرًا يحدث علي المعدة نتيجة لالتهاب الجيوب الأنفية، والسبب يرجع إلى العلاجات المختلفة التي يأخذها المريض.

وأوضح أن التنقيط الأنفي الخلفي يتسبب في التعرض لمشاكل المعدة، والسبب يرجع إلى نزول المخاط المتواجد في الأنف للمعدة، ويعرض الشخص للرغبة الملحة في القيء والغثيان، وأيضًا يزداد الأمر سوء للأشخاص المصابون بالتهاب المعدة فتظهر الأعراض المرتبطة بالمرض، ومنها عسر الهضم، وألم المعدة الذي يصعب تحمله.

وأضاف استشاري الأنف والأذن والحنجرة، أنه في حالة تناول مريض التهاب الجيوب الأنفية المضادات الحيوية، فهذا يؤثر سلبًا علي المعدة، وقد يتسبب في الإصابة بالإسهال، وعدم القدرة علي تناول الطعام، لافتًا أن كل هذه الأعراض تتفاقم في حالة وجود مشكلة في الأساس بالمعدة.

وشدد استشاري الأنف والأذن والحنجرة، علي ضرورة اتباع بعض النصائح الصحية التي تقلل من حدة تعرض المعدة لأي مشكلة خلال علاج التهاب الجيوب الأنفية، ومنها، الإكثار من تناول الماء لأنه يقلل من المخاط المتراكم في الأنف والذي ينزل للمعدة، الإكثار من تناول الفواكه والخضروات، وتجنب الأطعمة عالية الدهون، والمسبكات والحارة لأنها تسبب تهيج المعدة.