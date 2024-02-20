شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب التسالي.. اعرف فوائد اللب الأبيض وأضراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بذور اليقطين أو ما يعرف باللب الأبيض أحد أهم أنواع التسالى المغذية والصحية، يعتبره البعض كنزا غذائيا له الكثير من الفوائد الصحية التي تعزز من دهون الجسم الصحية والجيدة، لاحتوائها على المعادن الصحية والفيتامينات القيمة، فضلاً عن أنها وجبة بينية لذيذة وصحية، يمكن اعتمادها بين الوجبات الرئيسية، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع healthyandnaturalworld

تابع التقرير ساردا مجموعة من أهم فوائد الللب الأبيض الصحى، فهو يحتوى على البروتين الصحى والمفيد، فضلاً عن الأحماض الأمينية الصحية وكذا الألياف التي تساعد على إشباع المعدة وتعزيز صحة الجهاز الهضمى، يحتوى أيضًا اللب الأبيض على مضادات الأكسدة الصحية التي تعزز من نضارة الجلد والجسم والبشرة، فضلاً عن مواجهتها للشيخوخة وزحف التجاعيد وذبول البشرة.

وأوضح التقرير أن بذور اليقطين مضادة للالتهابات والتأكسد نتيجة احتوائها على مضادات أكسدة طبيعة وصحة، فضلاً عن أنها تعزز من مستويات السكر في الدم وتضبطه، طالما كانت في نسبها الصحية.

وحذر التقرير كذلك من الإسراف في تناول بذور اليقطين وذلك لأن الكميات الغير معتدلة منها، قد تتسبب في زيادة مستويات الصوديوم في الجسم، كذلك قد تسبب اضطراب هضمى في حال الكميات المفرطة، كذلك قد تتسبب في تحسس ما لدى البعض قد يتعرض تناوله المفرط الى الإصابة بتورم الفم أو الربو وكذا شدة السعال.