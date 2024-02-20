شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائى لمرضى القولون التقرحى للحد من الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض الأمراض والحالات الطبية التي تتطلب اتباع نظام غذائي محدد للحد من أعراض المرض، ومنهم الأشخاص المصابون بالتهاب القولون التقرحي، وهو مرض التهابي مزمن في الأمعاء، ويجب علي المصابون به اتباع النظام الغذائي لالتهاب القولون حتى يساعد في إدارة الأعراض وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، ووفقا لموقع healthshots. يجب أن يكون النظام الغذائي غنيًا بالمواد المغذية، مع الأطعمة سهلة الهضم ولطيفة على الأمعاء، و يجب أيضًا أن تكون السوائل جزءًا من النظام الغذائي إذا كنت تعاني من التهاب القولون التقرحي. ما هو التهاب القولون التقرحي؟التهاب القولون التقرحي هو مرض التهابي مزمن في الأمعاء يؤثر على القولون والمستقيم لأنه يسبب التهابًا وتقرحات في البطانة الداخلية للأمعاء الغليظة، مما يؤدي إلى أعراض مثل آلام البطن والإسهال ونزيف المستقيم وفقدان الوزن . كيفية اتباع النظام الغذائي لالتهاب القولون التقرحي؟وجدت دراسة جديدة نشرت في المجلة الأوروبية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد أن الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من السكر والدهون المشبعة، ويقللون من الخضار والفواكه، هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض، و على الرغم من عدم وجود نظام غذائي واحد يناسب الجميع لعلاج التهاب القولون التقرحي، إلا أن هناك بعض الإرشادات العامة. 1. الإفطاراختر الأطعمة سهلة الهضم مثل دقيق الشوفان مع الموز المهروس وقليل من العسل، و تجنب إضافة المكسرات أو البذور، التي قد تكون صعبة الهضم. 2. وجبة خفيفة في منتصف الصباحاستمتع بقطعة من الفاكهة الناضجة والمقشرة مثل الكمثرى أو التفاح، فهي توفر الفيتامينات والسكريات الطبيعية دون تهيج الجهاز الهضمي. 3. الغداءتناول وجبة خفيفة مثل الخضار المطبوخة على البخار. يفضل تناول وجبة غداء خفيفة مكونة من الأرز والخضار. تجنب الصلصات الثقيلة أو التوابل التي قد تسبب الالتهاب . 4. وجبة خفيفة بعد الظهرالزبادي مع القليل من العسل أو حفنة صغيرة من بسكويت الأرز المطبوخ جيدًا يمكن أن يوفر دفعة من البروتين والطاقة. 5. العشاءاختر البروتينات سهلة الهضم مثل العدس المطبوخ جيدًا مع الجزر المطبوخ والبطاطس المهروسة، و تجنب اللحوم الغنية بالدهون أو الأطعمة المقلية. 6. وجبة خفيفة قبل النومبطاطس مهروسة مع مشروبات مثل شاي الأعشاب. ما هي أسوأ الأطعمة لالتهاب القولون؟إذا كانت هناك أطعمة أفضل لعلاج التهاب القولون، فهناك أيضًا أطعمة يجب عليك تجنبها إذا كنت تعاني من هذه الحالة. 1. الأطعمة الغنية بالأليافالحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والفواكه والخضروات النيئة ليست جيدة للأشخاص المصابين بالتهاب القولون. يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض بسبب قوامها الخشن ومحتواها العالي من الألياف.

2. الأطعمة الحارةتعتبر التوابل والصلصات الحارة من الطرق الرائعة لتعزيز نكهة الأطباق. لكنها يمكن أن تهيج الجهاز الهضمي وتسبب الالتهاب.

3. منتجات الألبانيعاني بعض الأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي من عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية تجاه منتجات الألبان. هذا يمكن أن يؤدي إلى عدم الراحة والإسهال.