شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8.. كيف تفيد الكوميديا صحتك الجسدية والنفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال سباق رمضان ينتظر الصائمون مشاهدة المسلسلات الكوميدية، التي تؤثر في نفسية الشخص بالإيجاب، وتقدم حب الحياة والذات من خلال الضحك، ومن ضمنها مسلسلا الكبير أوي 8 وبابا جه.

وعن الفوائد الصحية والنفسية لمشاهدة المسلسلات الكوميدية، أوضح الدكتور إبراهيم جمعة استشاري الطب النفسي في كلية طب سوهاج أن مشاهدة المسلسلات الكوميدية تفيد الجسم والعقل معا، ومن ضمن هذه الفوائد التالي:

- تقوية الجهاز المناعيوالسبب العلمي والطبي بين تقوية المناعة ومشاهدة مسلسلات الكوميديا يرجع إلى أنها تقلل إفراز هرمونات التوتر، وتزيد من إنتاج الأجسام المضادة لمكافحة العدوى. - تحسين صحة القلبالضحك من دوره تحسين صحة القلب، لأنه يقلل من الشعور بالتوتر والقلق والإجهاد، ويعمل على تدفق الدم بقوة للقلب ويحسن وظائف الأوعية الدموية، ولذا يحمي قلبك. - الضحك يريح الجسمبسبب تقليل الشعور بالتوتر، والإجهاد، كما أن الضحك له تاثير قوي علي شعور عضلات الجسم بالراحة. - يعالج الاكتئابالضحك يساهم بشكل كبير في إفراز هرمونات السعادة، ويقلل من الشعور بالتوتر والقلق، وأيضا يشعرك بالسعادة، ولذا يقلل من الشعور بالاكتئاب، وفي بعض الأحيان يساهم في علاجه بسبب إفراز مادة الإندورفين التي تزيد من الشعور بالسعادة. - يستخدم في علاج سرعة الغضب نوبات الغضب من أكثر الأمور التي يصاب بها الكثيرون، وتعرضهم للعديد من المشاكل، ولكن عند مشاهدة الكوميديا والضحك مع هذا النوع من الدراما فأنت تقلل من إفراز هرمونات الغضب، ويساعدك في تحسن وإدارة الغضب.