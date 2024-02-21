شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم.. طرق توعية ابنتك المراهقة صحيا وجسديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إمبراطورية ميم من مسلسلات رمضان 2024 والتى تعرض على قنوات المتحدة، وهو من نوعية المسلسلات الاجتماعية الهادفة، وتدور أحداثه حول قصة شيقة يقوم فيها الزوج بعد وفاة زوجته بتربية أبنائه وحل خلافاتهم وتعزيز القيم لديهم، وكذلك التعامل مع أطفاله المراهقين والمراهقات.

وفى ضوء القضية الهامة التي يناقشها مسلسل "امبراطورية ميم"، نستعرض تقرير نشر في موقع ويكى هاو المعنى بالصحة العامة، والذى أوضح أن الأب يعانى كثيرا فى مرحلة مراهقة ابنته، لأن هذه المرحلة تكون حساسة ومتغيرة الأحداث، وتتغير فيها مستويات مزاج وطبيعة شخصية طفلته التى كبرت للتو.

نصائح لكل أب لتعزيز طرق تواصله مع ابنته المراهقة:

ـ سؤالها الدائم عن أحوالها وفتح مجالات للتحدث معها والتعرف على خبايا عقلها.

ـ تقبل تغيرات طفلتك في تلك المرحلة الهامة، لذا يجب أن تحتويها وتحد من قواعدك.

ـ التعرف على نقاط قوتها وتعزيزها ونقاط ضعفها وتقويتها وحاول استيعابها.

ـ قضاء الوقت مع ابنتك المراهقة أمر بديهى بشكل يومى.

ـ عانق ابنتك على الدوام واجعلها تشعر بأهميتها وجمالها.

ـ اعطها قدرا من الحرية في حدود مراقبتك لها.

ـ الثقة بالابنة تعزز صحتها وسلامتها النفسية.

وفى السياق ذاته أوضح الدكتور عادل سلطان استشارى الطب النفسى والأعصاب بقصر العينى، أن المراهقة فترة حساسة ويجب التعامل معها بحذر وسلاسة، في الوقت ذاته، مع الاهتمام بتكوين نفسية طفلة صلبة قادرة على تخطى عوائق الحياة النفسية والاجتماعية ببعض الخطوات منها :

ـ تعزيز ثقتها وسلامتها النفسية من خلال ممارسة رياضة صحية تناسب مرحلتها العمرية.

ـ الاهتمام بتعزيز هوياتها لتعزيز ثقتها في ذاتهاـ

ـ اهتم بصحتها النفسية واذا لاحظت أعراضا غير جيدة كالاكتئاب أو القلق أو الوسواس أو أية اضطرابات نفسية عليك باصطحابها لطبيب جيد مراع لمرحلتها العمرية.