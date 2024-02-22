شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ شائع في وجبة العشاء يؤثر على نومك أثناء الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خبراء الصحة والأطباء أن هناك خطأ شائع يرتكبه الكثيرون في وجبة العشاء ويؤثر على النوم أثناء الليل، وقالوا إن تناول وعاء من حبوب الإفطار "الكورن فليكس" يمكن أن يؤدي إلى المزيد من مشاكل النوم والأرق.

ووفقاً لموقع "دايلي إكسبريس" فإن تناول وعاء من الحبوب هو خيار شائع كوجبة خفيفة لكثير من الناس ومع ذلك، يجب أن نولي اهتمامًا للمكونات الموجودة في هذه الحبوب، لأن الاختيار غير الحكيم يمكن أن يكون له تأثير معاكس ويبقينا مستيقظين طوال الليل.

وأظهرت الدراسات أن هناك صلة مباشرة بين ارتفاع تناول السكر وسوء نوعية النوم، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند اختيار وجبة خفيفة قبل النوم.

وقال الخبراء إن "حبوب الإفطار التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تمدنا بالطاقة، وتحفز الدماغ ويمكن أن تزيد من الأرق، لذا يجب تجنبها قبل النوم إن أمكن.

كما أن غالبية حبوب الإفطار تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن يؤدي استهلاك السكر قبل النوم إلى ارتفاع مستويات الطاقة والأنسولين يليه انهيار في نسبة السكر بشكل سريع.

ما الذي يمكننا فعله للحصول على نوم أفضل ليلاً؟

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، يوصى الخبراء بنصائح المساعدة الذاتية للتغلب على التعب والإرهاق مثل النوم في ساعة ثابتة ليلاً والاستيقاظ كذلك في الصباح في نفس الوقت كل يوم، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والتوقف عن الكافيين قبل النوم والإقلاع عن التدخين.

واقترحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية أيضًا تناول وجبات أصغر ولكن منتظمة للحفاظ على مستويات الطاقة، بدلاً من ذلك، من خلال تناول وجبات الطعام والوجبات الخفيفة الصحية كل ثلاث إلى أربع ساعات بدلاً من تناول وجبة كبيرة واحدة يمكن أن يؤدي إلى نوم أفضل.