شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك نزلة برد.. أطعمة مهمة هتعالجك وتقوي مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند الإصابة بنزلة برد أو أنفلونزا، هناك العديد من النصائح التي تساهم في الشفاء بشكل أسرع، بسبب ما تحتوي من عناصر غذائية مهمة للجسم، وهذا ما أوضحه التقرير المنشور عبر موقع healthshots.

أكد التقرير علي ضرورة الاهتمام بالتغذية الجيدة عند الإصابة بنزلات البرد، لأن ذلك سيساعد أجسامنا على التعافي بشكل أسرع، قبل أن تقوم بتحميل أطباقك، تذكر أنه من المهم معرفة النوع الصحيح من الأطعمة التي يجب تناولها عندما تكون مريضًا.

وقدم التقرير، أفضل الأطعمة الصحية التي تساعد في الشفاء بشكل أسرع، ومنها:

- شوربة الدجاجيحتوي الدجاج على أحماض أمينية مثل السيستين، والتي يمكن أن تخفف المخاط وتساعد في تقليل الالتهاب. يوفر المرق الترطيب ويمكن للدفء أن يهدئ الحلق، يقدم المرق الغني بالمغذيات الفيتامينات والمعادن الضرورية للشفاء. -الزنجبيليحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، مما يدعم جهاز المناعة، يساعد على تخفيف الغثيان، ويساعد على الهضم، ويمكن أن يخفف من اضطراب المعدة. دفء شاي الزنجبيل مهدئ ويساعد على تقليل الالتهابات في الجسم. - الموزالموز غني بفيتامين C وB6، وهو مهم لوظيفة المناعة. فهي سهلة الهضم ولطيفة على المعدة. يوفر الموز العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك البوتاسيوم، ويساعد في الحفاظ على توازن الكهارل. - الزباديتدعم البروبيوتيك الموجودة في الزبادي ميكروبات الأمعاء، مما يؤثر على الاستجابة المناعية. تساعد الثقافات الحية على الهضم وتعزز بيئة الأمعاء الصحية. محتوى البروتين يدعم إصلاح العضلات، وهو أمر بالغ الأهمية أثناء التعافي. - دقيق الشوفانالبيتا جلوكان الموجود في الشوفان يمكن أن يعزز الاستجابة المناعية. توفر الكربوهيدرات المعقدة إطلاقًا ثابتًا للطاقة، مما يساعد على الهضم. يمكن استهلاك دقيق الشوفان بسهولة، مما يوفر الراحة والطاقة المستدامة. - العسليحتوي العسل على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تعزيز جهاز المناعة. يهدئ التهاب الحلق ويعمل كمسكن طبيعي للسعال. يوفر العسل السكريات الطبيعية للطاقة وله خصائص مضادة للميكروبات. - عصير التفاحيحتوي عصير التفاح على فيتامين C ومضادات الأكسدة. سهل الهضم ومناسب لمن يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي. كما أنه يوفر الطاقة والترطيب. - البروكليهذا هو واحد من أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها عندما تكون مريضا. البروكلي غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى التي تدعم صحة المناعة. محتوى الألياف يساعد على الهضم ويعزز صحة الأمعاء. وهي غنية بالعناصر الغذائية، وتوفر مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن. - الأرزيعد الأرز من أسهل وأفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها عندما تكون مريضًا. يوفر الطاقة وفيتامينات ب المهمة لوظيفة المناعة. وهو سهل الهضم، مما يجعله مناسباً لاضطرابات المعدة. نظرًا لأنه بسيط ولطيف، فإنه يسهل عملية الهضم ويوفر العناصر الغذائية الأساسية. -البطاطس المهروسةواحدة من ألذ وأفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها عندما تكون مريضا. تعتبر البطاطس مصدرًا جيدًا لفيتامين C وفيتامين B6. فهي سهلة الهضم وتوفر مصدرا بسيطا للطاقة، وهذا أمر مريح ويساعد على إشباع الجوع دون أن يكون ثقيلاً على المعدة. - شاي بالنعناعالنعناع له خصائص مضادة للميكروبات. يخفف من الغثيان ويدعم عملية الهضم. يخفف من آلام المعدة، مما يسهل تناول السوائل. - الأفوكادوتساعد الدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو على امتصاص العناصر الغذائية والهضم. وهو غني بالفيتامينات C وE وB-6، مما يدعم وظيفة المناعة. يوفر طاقة مستدامة ويدعم الصحة العامة.

من الأفضل استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للتحقق مما إذا كانت أي مواد غذائية أو عادات الأكل قد تتداخل مع حالتك الصحية المحددة.