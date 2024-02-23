شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الإصابة بـ "عرق النسا" خلال الحمل وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ألم عرق النسا أثناء الحمل من الأعراض الشائعة عند النساء، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthshots سنتعرف على كل ما يخص هذا العرض.

خلال الحمل تخضع النساء الحوامل لتغيرات تشريحية وفسيولوجية وكيميائية حيوية كبيرة، ضرورية لنمو الجنين، ويزيد وزن المرأة بمقدار 5-10 كيلو جرام خلال فترة الحمل الطبيعي، وهذا الوزن الزائد يمكن أن يؤدي إلى بعض المشاكل العضلية مثل آلام العصب الوركي " عرق النسا". ما هو عرق النسا؟ ما هو عرق النسا؟ عندما يخضع جسم المرأة للعديد من التغيرات الهرمونية أثناء الحمل ، فقد يؤدي ذلك إلى العديد من المشكلات العضلية الهيكلية، بما في ذلك آلام أسفل الظهر، وعدم الراحة في الحوض، وألم الفخذ ، و في بعض الحالات يعاني المريض من آلام في الظهر مع ألم يمتد إلى الجزء الخلفي من الفخذ وقد يمتد إلى أسفل الركبة، ويشار إلى هذا الألم بألم العصب الوركي، المعروف أيضًا باسم عرق النسا.

ويصف عرق النسا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الألم المشع في أسفل الظهر، و عادةً ما يحدث هذا النوع من الألم بسبب العصب الوركي المتهيج أو المقروص أو الملتهب.

كيفية التعرف على آلام العصب الوركي أثناء الحمل؟ عادة، يبدأ الألم في منطقة الألوية وينتشر إلى ظهر القدم، والجانب الجانبي من الساق، والجزء الخلفي من الفخذ. يبدو ألم العصب الوركي وكأنه ألم إطلاق النار، وهو ما يشبه الصدمة الكهربائية، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى بعض الانزعاج والخدر، و انزعاج العصب الوركي منتشر للغاية أثناء الحمل، تعاني غالبية الأمهات الحوامل من عرق النسا مرة واحدة على الأقل خلال فترة الحمل.

ما هي أسباب آلام العصب الوركي عند النساء الحوامل؟ - انزلاق غضروفيأحد الأسباب الأكثر شيوعًا لألم العصب الوركي أثناء الحمل هو نتوء العمود الفقري أو القرص المنفتق. هذه الحالة لدى النساء غير الحوامل قد تزيد من خطر الإصابة بعرق النسا أثناء الحمل. يؤثر الانزلاق الغضروفي في أسفل الظهر على جذور الأعصاب الشوكية. في حين أنه يمكن أن يؤدي إلى عرق النسا، إلا أنه أمر نادر الحدوث وقد يحدث في واحدة من كل 10000 (أقل من 1٪) حالة حمل، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الطب والحياة. -التغيرات في الجسميبدأ جسم المرأة الحامل بالارتخاء استعدادًا للولادة. يمكن أن تؤدي الأربطة المرتخية والرحم النامي إلى الضغط على العصب الوركي، مما يسبب ألمًا شديدًا أسفل الساقين. وبما أن العصب الوركي يقع بين رأس الجنين وحافة الحوض، فقد تتعرض النساء الحوامل لعرق النسا في مرحلة لاحقة أثناء الحمل. - وزن الجنينأحد الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى الإصابة بألم العصب الوركي أثناء الحمل هو عندما يبدأ طفلك في اكتساب الوزن الزائد. يمكن أن يؤدي الوزن المتزايد للجنين والرحم النامي إلى زيادة الضغط على العصب الوركي، مما قد يؤدي إلى حدوث مشكلة.

وقد تؤدي بعض الإجراءات، مثل السعال أو العطس، إلى تفاقم الألم لأنها ترفع الضغط داخل الصفاق، و تشمل الأنشطة التي تسبب الألم الجلوس والانحناء والوقوف لفترات طويلة والنهوض من وضعية الجلوس.

قد يشبه ألم الحوض الخلفي ألم العصب الوركي أثناء الحمل، أحد الأنواع الشائعة من الألم المرتبط بالحمل هو ألم الحوض الخلفي (ألم حزام الحوض)، والذي قد يسبب أعراضًا مشابهة لعرق النسا، و يعد ألم الحوض الخلفي أمرًا شائعًا أثناء الحمل وقد يؤثر على ما يصل إلى 76 % من النساء الحوامل.