شكرا لقرائتكم خبر عن لا تضيف اللبن أو الكريمة على القهوة لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر خبير بريطانى من إضافة الحليب إلى القهوة، وقال عالم الأعصاب روبرت لوف: "لا تضيف منتجات الألبان إلى قهوتك أبدًا"، لأنها قد تؤدي إلى إلغاء جميع الفوائد الصحية المحتملة للقهوة.

وبحسب موقع "دايلي إكسبريس" فمن المعروف أن القهوة لها عدد من الفوائد الصحية عند تناولها باعتدال، وقد ربطت دراسات مختلفة استهلاك القهوة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ومرض باركنسون، على سبيل المثال.

ومع ذلك، حذر روبرت لوف من عادة شائعة لدى العديد من شاربي القهوة لأنها قد تقلل من بعض الفوائد الصحية.

وأوضح: "إذا كنت تريد أقصى استفادة من القهوة، فلا ترغب أبدًا في إضافة منتجات الألبان إلى قهوتك لأنها تقلل بشكل كبير من فوائد القهوة".

وتابع قائلاً: "على سبيل المثال، القهوة هي المصدر الأبرز للبوليفينول وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحمى الجسم من الإصابة بالمرض".

وتعد القهوة في الواقع واحدة من أكثر المشروبات الغنية بالبوليفينول استهلاكًا في جميع أنحاء العالم، حيث تحتوي على 214 ملجم من إجمالي البوليفينول لكل 100 مل.

ويعتقد أن مادة البوليفينول توفر الحماية ضد تطور بعض أنواع السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والأمراض التنكسية العصبية.

وتابع روبرت: "لذا فإن اللون الداكن في القهوة مفيد حقًا لبكتيريا الأمعاء والدماغ وله خصائص مضادة للأكسدة وعندما تضيف منتجات الألبان إلى قهوتك، ترتبط البروتينات ومنتجات الألبان بالبوليفينول الموجود في القهوة وتقلل من امتصاصها."

وأضاف: "لذلك عندما تضيف منتجات الألبان، سواء كانت حليب بقري عادي أو كريمة، إلى قهوتك، فإن ذلك سيرتبط بالبوليفينول ويقلل من قدرة جسمك على امتصاص البوليفينول الصحي والاستفادة منه.

وكانت نصيحة عالم الأعصاب روبرت لوف مدعومة بمراجعة علمية نشرت في مجلة AOAC International، والتي بحثت في آثار الجمع بين الحليب ومجموعة من الأطعمة التي تحتوي على مادة البوليفينول، بما في ذلك القهوة.

ووجد الباحثون أن مادة البوليفينول تتفاعل بسهولة مع المكونات الموجودة في الأطعمة الأخرى التي يتم دمجها معها ما يؤثر بدوره على خصائصها الغذائية.

وخلصت الدراسة إلى أن إضافة الحليب يقلل من خصائص البوليفينول المضادة للأكسدة في القهوة، وبالتالي "يقلل أو يضعف بشكل كبير الخصائص الصحية المفيدة لهذه المشروبات".

وأوصى روبرت باستخدام بدائل الحليب في القهوة، حيث يمكنك إضافة حليب خال من الألبان مثل حليب جوز الهند أو حليب اللوز مع قليل من سكر ستيفيا.. وبهذه الطريقة لا تضيف السكر المكرر الضار إلى قهوتك وهكذا تحصل على نكهة حلوة وكريمية وتظل تحصل على الفوائد الكاملة للقهوة.