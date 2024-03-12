هل تؤدي مشاكل الكلى لديك إلى الإصابة بأمراض القلب؟

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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تسبب مشاكل القلب ضررًا لكليتيك والعكس صحيح، وفقًا للأطباء، إذا كان لديك أي مشاكل تتعلق بالقلب، فمن المحتمل أنك تعاني أيضًا من مشاكل في الكلى، ورغم أن العديد من الأشخاص لا يعانون من أعراض حادة حتى تصل أمراض الكلى أو القلب إلى مراحل متقدمة، إلا أن هناك بعض العلامات التحذيرية التي يجب ألا تتجاهلها، نتعرف عليها في السطور التالية.

وبحسب موقع "تايمز ناو" يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف الكليتين، ونتيجة لذلك، قد تتوقف عن إزالة الفضلات والسوائل الزائدة من الدم

إن الإصابة بمرض في الكلى يعني أن الكليتين لا تعملان بشكل صحيح وبدأتا في فقدان وظيفتهما.

وفقا للخبراء، لا يوجد علاج لمشاكل الكلى المزمنة، والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في القلب، ولكن هناك خطوات مهمة يمكنك اتخاذها للحفاظ على وظائف الكلى لأطول فترة ممكنة.

فشل القلب وأمراض الكلى المزمنة كلاهما ينشأان من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وقال الأطباء إن الإصابة بمرض الكلى المزمن يمكن أن تضع ضغطًا إضافيًا على قلبك، كما أن فشل القلب يمكن أن يضعف وظائف الكلى.

لا يعاني الكثير من الأشخاص من أعراض حادة حتى تصل أمراض الكلى أو القلب إلى مرحلة متقدمة جدًا، ولكن هناك بعض العلامات التحذيرية. عدد قليل من هذه هي:

تورم وانتفاخ العين

إذا كنت تعاني من تورم أو انتفاخ العيون بشكل مستمر خاصة في الصباح، فأنت بحاجة إلى استشارة الأطباء.

وفقا للخبراء، فإن ترتيب الأوعية الدموية في الجزء الخلفي من العين - المعروف باسم الأوعية الدموية في شبكية العين، يرتبط ارتباطا وثيقا بصحة قلبك.

يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما تكون قوة الدم ضد جدار الشريان مرتفعة للغاية. في العين، يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم اعتلال الشبكية، أو تلف إمدادات الدم الرئيسية للعين، مما يؤدي إلى مشاكل في الكلى.

كما أنه يسبب نزيفًا في العين، أو عدم وضوح الرؤية، أو تورمًا، أو جلطات دموية، أو تلفًا في العصب، أو حتى سكتة دماغية في شبكية العين مع فقدان الرؤية تمامًا.

من المهم السيطرة على ارتفاع ضغط الدم عن طريق فقدان الوزن الزائد، وممارسة الرياضة، وعدم التدخين، والتقليل من تناول الملح، وتناول أدوية ارتفاع ضغط الدم لتقليل مخاطر هذه المضاعفات.

تورم في اليدين والقدمين

تقوم الكلى بتصفية النفايات من الدم وإزالة الماء الزائد من الجسم عن طريق البول. ومع ذلك، عندما لا تعمل الكليتان بشكل صحيح، يبقى هذا السائل في النظام بدلاً من إخراجه.

يحدث التورم حول اليدين والقدمين والكاحلين، المعروف أيضًا باسم المتلازمة الكلوية، عندما يكون هناك الكثير من البروتين في البول.

ارتفاع نسبة البروتين في الدم

وفقًا لمؤسسة الكلى الوطنية، يتم إجراء اختبار البول للعثور على تشوهات مثل وجود كمية زائدة من البروتين أو الدم أو القيح أو البكتيريا أو السكر التي تشير إلى اضطرابات الكلى.

يقول الأطباء إن وجود الألبومين والبروتينات الأخرى في البول، والمعروفة باسم البيلة البروتينية، لا يشير فقط إلى تلف الكلى ولكنه أيضًا عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة