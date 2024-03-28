شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض وأسباب غير شائعة لالتهابات جفن العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جفن العين قد يصيبه الالتهاب نتيجة الكثير من الأسباب المختلفة، وتزيد فرص الإصابة في البشرات الدهنية، وفقا لتقرير نشر في موقع كليفي لاند المعني بالصحة العامة، فإن هناك الكثير من العلامات التي قد تظهر على الجفن وعلى العين بشكل عام وتنبئ بمشكلة في الجفون والتهابها.

تابع التقرير أن التقشرات التي قد تحدث على زوايا الجفون وتجعلها تلتصق عند فتحها وإغلاقها، أحد أهم العلامات التي تؤكد إصابة جفونك بالالتهابات الشديدة، هناك أيضا بعض من يعانون من تجمعات جلدية حول العينين أو قشور صغيرة تتجمع حول العينين والجفون.

من العلامات غير الشائعة أيضا أن يصاب مريض التهاب الجفن بحالة من الجفاف الشديد فيها، أو على النقيض حالة من الدموع الشديدة المفرطة، يعانى البعض أيضا من الشعور بحساسية للضوء أو الإضاءة بشكل عام ولا يستطيع النظر إليه.

تزيد علامات التهاب الجفون من خلال ظهور احمرارا شديد في العين وحرقة شديدة أيضا، مع تورم في الجفون ذاتها.

هناك بعض الأعراض غير الشائعة التي أيضا قد تسببها التهابات الجفون ضد بعض منها رهاب الضوء كما يطلق عليه، كذلك تأثر الابصار والنظر فلا يستطيع الإنسان الرؤية بوضوح في تلك الحالة، يعتبر سقوط وتساقط الرموش واحدا تلو الآخر علامة من علامات التهاب الجفون يجب الحذر منها والالتفات اليها.

ونصح التقرير بضرورة الذهاب للطبيب المختص عند ظهور أيا من هذه الأعراض لأنها قد تنبئ بمشكلة في الجفون عند إهمالها.