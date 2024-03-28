شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأمراض المسببة لضعف حركية المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حركية المعدة والجهاز الهضمي مطلبان لهضم الطعام والتمثيل الغذائي، والقدرة على الحفاظ على سلامة الجهاز الهضمي، وكذلك التعامل السليم مع الطعام بشكل عام، أى مشكلة في حركة المعدة تؤثر على الجسم بالكامل، وعلى مناعته بشكل خاص لسوء امتصاص المغذيات من الطعام

وفقا لتقرير نشر في موقع very well health فإن هناك من الأعراض الكثير التي قد تصيب البعض نتيجة اضطراب حركيه المعدة ونقصها الحاد، وهي علامات ظاهرة عند ملاحظتها يجب اللجوء للطبيب المختص، من أهم هذه العلامات ارتجاع شديد في المريء، التجشؤ المستمر شعور بنيران في المعده، أو حرقة شديدة بالطبع قد تصيبك بعض الآلام في الأمعاء أو مشكلات في البلع أيضا، كذلك دوما ما تشعر بأنك ممتلئ على الرغم من شعورك بالجوع،وتكون الغازات مرارا وتكرارا أحد أهم العلامات أيضا

أضاف التقرير أن هناك مجموعة من الأمراض التي قد ترتبط ارتباطا وثيقا باضطراب حركيه المعدة، وضعف القدرة على الهضم السليم، ومن أهمها

مشكلات تصلب الجلد التي يعاني منها البعض نتيجة أمراض المناعه الذاتية وهي تسبب اضطرابات حادة في الجهاز الهضمي وفي الهضمي بشكل عام

مشكلات الأمراض المزمنة خاصة مرض السكر الذي يؤدي إلى اضطرابات في المعدة شديدة وصعوبة في الهضم، وقد يؤدي إلى تلف الأعصاب مما يؤثر على عملية وحركة المعدة بشكل عام

أية مشكلات عصبية لها علاقة بالأعصاب قد تؤثر على قدرة المعدة وعلى الحركه والهضم لانها تؤثر في الأعصاب العامة للجسم

اضطرابات الغدة الدرقية أيضا تؤثر بشكل مباشر على حركية المعدة ويمكن أن يكون المريض بها عرضة لضعف حركة الأمعاء



