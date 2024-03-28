شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار .. ما هى الخلايا الجذعية وكيف يتم زرعها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل بدون سابق إنذار للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، أحداثاً مشوقة ومن بينها صدمة مروان "آسر ياسين" بعد ظهور نتيجة التحاليل الطبية الخاصة بابنه "عمر" وتحاليل ابن شقيقه "حسن" التى أجراها من أجل التبرع له ببعض الخلايا الجذعية لإنقاذه من مرض السرطان، ليصدمه الدكتور بأنه لن يستطيع التبرع لاختلاف الجينات، وأن أحد هؤلاء الأطفال ليس ابناً لوالده، وفى هذا التقرير نتعرف على التبرع بالخلايا الجذعية وما الحالات التى تستدعى إجراء التبرع بالخلايا الجذعية من وحى المسلسل.

ما الخلايا الجذعية وكيف يتم زرعها من وحى مسلسل بدون سابق إنذار

الخلايا الجذعية هى خلايا خاصة ينتجها النخاع العظمى (نسيج إسفنجى يوجد فى وسط بعض العظام) ويمكن أن تتحول إلى أنواع مختلفة من خلايا الدم، بحسب موقع "هيئة الصحة البريطانية NHS".

الأنواع الثلاثة الرئيسية لخلايا الدم

-خلايا الدم الحمراء – التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم

-خلايا الدم البيضاء – التي تساعد في مكافحة العدوى

-الصفائح الدموية – التي تساعد على وقف النزيف

تتضمن عملية زرع الخلايا الجذعية تدمير أي خلايا دم غير صحية واستبدالها بالخلايا الجذعية المأخوذة من الدم أو نخاع العظم.

لماذا يتم إجراء عمليات زرع الخلايا الجذعية؟

تُستخدم عمليات زرع الخلايا الجذعية لعلاج الحالات التى يتضرر فيها نخاع العظم ولم يعد قادرًا على إنتاج خلايا دم سليمة.

يمكن أيضًا إجراء عمليات زرع الخلايا الجذعية لاستبدال خلايا الدم التى تضررت أو دمرت نتيجة لعلاج السرطان المكثف.

حالات تستدعى زرع الخلايا الجذعية

تشمل الحالات التى يمكن استخدام زراعة الخلايا الجذعية لعلاجها ما يلى..

- فقر الدم اللاتنسجي الوخيم (فشل نخاع العظم)

- سرطان الدم – نوع من السرطان يؤثر على خلايا الدم البيضاء

- سرطان الغدد الليمفاوية – نوع آخر من السرطان يؤثر على خلايا الدم البيضاء

- المايلوما المتعددة – سرطان يؤثر على خلايا تسمى خلايا البلازما

- بعض اضطرابات الدم والجهاز المناعي والاضطرابات الأيضية - بما في ذلك فقر الدم المنجلي والثلاسيميا ونقص المناعة المشترك ومتلازمة هيرلر.

- لن يتم إجراء عملية زرع الخلايا الجذعية عادةً إلا إذا لم تساعد العلاجات الأخرى، وكانت الفوائد المحتملة لعملية الزرع تفوق المخاطر وكنت تتمتع بصحة جيدة نسبيًا.

ماذا تتضمن عملية زرع الخلايا الجذعية؟

يمكن أن تتضمن عملية زرع الخلايا الجذعية أخذ خلايا جذعية سليمة من الدم أو النخاع العظمي لشخص واحد - ومن الأفضل أن يكون أحد أفراد العائلة المقربين لديه نفس نوع الأنسجة أو نوع مشابه - ونقلها إلى شخص آخر.

ومن الممكن أيضًا إزالة الخلايا الجذعية من جسمك وزراعتها لاحقًا، بعد إزالة أى خلايا تالفة أو مريضة.

التبرع بالخلايا الجذعية

إذا لم يكن من الممكن استخدام الخلايا الجذعية الخاصة بك لإجراء عملية الزرع، فيجب أن تأتي الخلايا الجذعية من متبرع.

لتحسين فرص نجاح عملية الزرع، تحتاج الخلايا الجذعية المتبرع بها إلى حمل علامة وراثية خاصة - تُعرف باسم مستضد الكريات البيض البشرية (HLA) - وهي مطابقة أو مشابهة جدًا لتلك الخاصة بالشخص الذي يتلقى عملية الزرع.

أفضل فرصة للحصول على تطابق هي من أخ أو أخت، أو في بعض الأحيان من أحد أفراد العائلة المقربين.