شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يجب تناولها لتجنب مشاكل القلب والأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ علي صحة القلب يعد من الأمور التي يسعي لتحقيها جميع مرضاه، ويقدم التقريرالمنشور عبر موقع hindustantimes نصيحة وهي أنه يجب التعامل مع استهلاك الألبان بعناية والتعرف على أفضل وأسوأ منتجات الألبان لصحة القلب والأوعية الدموية.

تعتبر منتجات الألبان جزءًا مهمًا من وجبة متوازنة ومليئة بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم والفوسفور وفيتامينات ب والبوتاسيوم وفيتامين د، والتي تعتبر مهمة في مراحل النمو المختلفة لدى الأطفال ومع التقدم في السن.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بمرضى القلب، يجب التعامل مع استهلاك الألبان بعناية، حيث تحتوي منتجات الألبان أيضًا على دهون مشبعة يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول الضار وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويقول الخبراء إنه لا ينبغي تخطي منتجات الألبان تمامًا لأنها تحتوي على ثروة من العناصر الغذائية المهمة التي يمكن أن تفيد الجسم والعقل.

وفي حالة الأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب، يمكن أن تؤدي منتجات الألبان كاملة الدسم إلى مضاعفات القلب والأوعية الدموية، ووفقًا للدراسات، فإن تناول منتجات الألبان باعتدال، حتى 200 جرام يوميًا، قد لا يشكل آثارًا ضارة على صحة القلب والأوعية الدموية.



ومع ذلك، يقول الخبراء إنه لا ينبغي تخطي منتجات الألبان تمامًا لأنها تحتوي على ثروة من العناصر الغذائية المهمة التي يمكن أن تفيد الجسم والعقل.



في حين أن الحليب قليل الدسم واللبن الأخضر والجبن القريش يحظى بالإعجاب، يجب دائمًا استهلاك الحليب كامل الدسم والجبن الكريمي باعتدال. إذا كنت تبحث عن استبدال منتجات الألبان وغيرها من مصادر الدهون المشبعة، فيمكن تضمين الدهون غير المشبعة، مثل المكسرات أو الأفوكادو أو زيت الزيتون في النظام الغذائي.

أفضل خيارات الألبان لمرضى القلب

بالنسبة للأفراد الذين يعانون من أمراض القلب، من المهم إعطاء الأولوية للخيارات المنخفضة في الدهون المشبعة والكوليسترول، لأن هذه المكونات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم عوامل الخطر القلبية الوعائية، فهناك أفضل وأسوأ منتجات الألبان للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب.

-الحليب قليل الدسم أو منزوع الدسم

تشمل الاختيارات المثالية الحليب قليل الدسم أو خالي الدسم، الذي يوفر العناصر الغذائية الأساسية مع نسبة منخفضة من الدهون المشبعة.

-الزبادي قليل الدسم

وبالمثل، فإن الزبادي قليل الدسم، وخاصة الأصناف العادية الخالية من السكريات المضافة، يمثل خيارًا مناسبًا للتخفيف من تناول الدهون المشبعة والسعرات الحرارية.

-الجبن قليل الدسم

يمكن أن يوفر دمج الجبن قليل الدسم، مثل الجبن القريش أو جبن الموتزاريلا منزوع الدسم، فوائد الألبان مع محتوى دهني مشبع معتدل، على الرغم من أن التحكم في الكمية يظل محوريًا بسبب كثافة السعرات الحرارية.

-زبادي يوناني

يتميز الزبادي اليوناني باحتوائه على نسبة عالية من البروتين ومحتوى منخفض من الكربوهيدرات مقارنة بالزبادي العادي، مما يجعله مفيدًا لصحة القلب.



أسوأ منتجات الألبان لمرضى القلب

-حليب كامل الدسم

وينبغي تجنب أنواع الحليب والزبادي كامل الدسم بسبب ارتفاع محتواها من الدهون المشبعة والكوليسترول، مما يؤدي إلى تفاقم مخاطر القلب والأوعية الدموية.

-جبنة كريمية أو شيدر

يجب استهلاك الجبن الكريمي، الغني بالدهون المشبعة، باعتدال، في حين أن الجبن الصلب مثل الشيدر أو السويسري، الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، يتطلب تناولًا محدودًا في النظام الغذائي لمرضى القلب.

وحث التقرير مرضى القلب ممارسة الاعتدال والتحكم في الكمية عندما يتعلق الأمر بمنتجات الألبان.