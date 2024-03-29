شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنظم نومك في رمضان؟ عادات صحية بين الفطار والسحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالنسبة للعديد من الأشخاص، تمثل إدارة أنماط نومهم خلال شهر رمضان تحديًا خاصًا يتطلب توازنًا دقيقًا، فصبح الحفاظ على نمط نوم صحي أكثر أهمية. ويقدم التقرير المنشور عبر موقع timesofindia كيفية إدارة دورة نومك آخر كام يوم في شهر رمضان.

تحقيق التوازن الدقيق لإدارة دورة نوم الفرد خلال شهر رمضان يمثل تحديًا فريدًا للعديد من الأفراد، فمع التغيرات في عادات الأكل، والممارسات الروحية المكثفة، والتحولات في الروتين اليومي، يصبح الحفاظ على نمط نوم صحي أمرًا بالغ الأهمية ولكنه غالبًا ما يكون بعيد المنال.

خطوات تنظيم النومـ تعديل الخيارات الغذائية وتحسين الجداول اليومية.



-إذا كان ذلك ممكنًا، خذ قيلولة قصيرة أثناء النهار للمساعدة في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك، ولكن تجنب القيلولة الطويلة التي يمكن أن تعطل نومك أثناء الليل.

-حافظ على رطوبة جسمك: اشرب الكثير من الماء بين الإفطار (الإفطار) والسحور ( وجبة ما قبل الفجر) لمنع الجفاف الذي يمكن أن يؤثر على جودة نومك

-الحد من الكافيين والسكر: تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والسكر بالقرب من وقت النووقت النوم، لأنها يمكن أن تتعارض مع قدرتك على النوم.

-التعرض للضوء: عرّض نفسك لأشعة الشمس الطبيعية خلال النهار وقم بتخفيف الأضواء في المساء للمساعدة في تنظيم الساعة الداخلية لجسمك.

-وجبات متوازنة : تناول وجبات متوازنة خلال السحور والإفطار، بما في ذلك البروتين والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية لتوفير الطاقة المستدامة طوال اليوم. تأكد من أن وجباتك تحتوي على مزيج جيد من الأطعمة المختلفة مثل البروتين (من الأطعمة مثل اللحوم أو البيض أو الفول)، والكربوهيدرات المعقدة (الموجودة في الأطعمة مثل الحبوب الكاملة والخضراوات)، والدهون الصحية (مثل تلك الموجودة في المكسرات والأفوكادو أو زيت الزيتون). يساعد هذا المزيج على منحك طاقة تدوم طوال اليوم، مما يساعدك على الشعور بالشبع والرضا حتى يحين وقت تناول الطعام مرة أخرى

-ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة: قم بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة إلى المعتدلة خلال ساعات عدم الصيام للمساعدة في تعزيز النوم بشكل أفضل في الليل، ولكن تجنب ممارسة التمارين الرياضية القوية بالقرب من وقت النوم.

-الاسترخاء الواعي: مارس تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل أو التمدد اللطيف قبل النوم للمساعدة في تهدئة عقلك وإعداد جسمك للنوم. من خلال دمج هذه الاستراتيجيات في روتينك، يمكنك إدارة دورة نومك بشكل أفضل خلال شهر رمضان والحفاظ على الصحة العامة طوال الشهر.

