شكرا لقرائتكم خبر عن حر في رمضان.. نصائح لإفطار صحي لتعويض جسمك بالسوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من النصائح المهمة والصحية والمفيدة التي يجب على الصائمين خلال شهر رمضان اتباعها، مع ارتفاع حرارة الطقس، وذلك للحد من التعرض لأي مضاعفات وأبرزها الجفاف.

وقدم الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة بعض النصائح الطبية المهمة التي يجب على الصائمين اتباعها خلال تناولهم لوجبة الافطار، ومنها:

-ابدأ وجبة الإفطار بالتمر، وذلك لتجهيز المعدة لاستقبال الطعام بعد فترة الصيام الطويلة، كما أنه يساهم بشكل كبير في تعويض الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

-تناول الشوربة يعد من الحيل الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تعويض الجسم بالسوائل التي يحتاجها الجسم، بالإضافة إلى تنشيط المعدة، وتصبح لديها القدرة علي تناول الطعام.

-ينصح بتناول الماء بكثرة لتعويض الجسم بالسوائل والحد من الإصابة بالجفاف.

-طبق السلطة الخضراء يعد من أهم الحيل الغذائية التي تعمل علي تعويض الجسم بالعناصر الغذائية التي فقدها خلال ساعات الصيام، بالإضافة إلي الألياف المتوفر بها، والتي تساهم بشكل كبير في الحد من الأسباب المؤدية للجفاف.

-يجب تناول كميات وفيرة من الماء والعصائر الطبيعية، خلال الفترة من بعد المغرب حتى السحور.

-يجب التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين، لأنها تساعد على إدرار البول، وبالتالي تقل نسبة السوائل في الجسم، وتزيد من فرص الإصابة بالجفاف.

-الحد من تناول الحلويات والمخللات، فقد تزيد الإحساس بالعطش الشديد .

