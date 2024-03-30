شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد عصير الجوافة لمريض الضغط في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجوافة تلك الفاكهة الصحية المحتوية على كم هائل من الفيتامينات والمعادن والخصائص التي تجعلها أحد أهم أنواع الفواكه الصحية منخفضة السكريات والسعرات الحرارية، لا تزيد الوزن ولا يمكنها أن تجعل سكر الدم في اضطراب نتيجة انضباط نسب ومعدلات سكرياتها، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع فارم ايزي المعني بالصحة العامة.

تابع التقرير موضحًا أن فوائد الجوافة لا حصر لها ولكنها لها دور كبير في ضبط معدلات ضغط الدم لذا فلها أهمية كبيرة لدى مريض ضغط الدم خاصه خلال شهر رمضان، في خلال الصيام على مريض الضغط أن يتابع معدلات إرتفاع ضغطه ومدى انضباطه وعدم إهمال هذه القراءات لأهمية ضبط معدلات ضغط الدم والسيطرة عليه.

وبعض المشروبات أو أنواع الفاكهة قد تساعد مريض الضغط على التحكم في نسب الضغط في الدم، وعصير الجوافه أحد أهم هذه المشروبات اللذيذه والمفيدة في الوقت ذاته لأنه يعمل على ضبط معدلات ضربات القلب وعدم إمداد الجسم بالكثير من السكريات ما يعد ضبطًا أيضا لمعدل ضغط الدم.

تحتوي الجوافة على الكثير من الألياف المشبعة، فضلاً عن فيتامين سي الصحي والمعزز لمناعة الجسم، كذلك على البوتاسيوم الهام جدًا لمرضى الضغط كل هذه الفيتامينات والمركبات والمعادن والخصائص تعزز وبشده القدرة على التحكم في معدلات ضغط الدم ومنعه من الارتفاع، فضلا عن أنها مشروب صحي للغاية للحفاظ على صحة القلب بشكل عام.

نصح التقرير بضرورة عدم إسراف مريض الضغط في تناول الجوافة فيكتفي بكوب واحد من هذا المشروب الغنى بعد الإفطار دون إضافة اي نوع من السكريات للحصول على فوائدها المذهله وتجنب أية مخاطر نتيجة الافراط.

ونتيجة الفيتامينات التي تحتوي عليها الجوافة فضلا عن مضادات الأكسدة فيها فهي تعمل على مقاومة التهابات الجسم وتأكسد الخلايا وتحافظ على جسم نشطا صحيا، كما أنها تحتوي على الألياف الغذائية المشبعة التي ترتكن في الأمعاء وتفيد في عدم الشعور بالجوع لفترات طويلة، فهي تتحكم في الوزن أيضا بشكل مثالي.



