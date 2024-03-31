هل يجب على مرضى السكر تناول وجبة خفيفة في المساء؟

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القاهرة - سامية سيد - يمكن للوجبات الخفيفة أن تزيد طاقتنا في منتصف يوم حافل وتمنعنا من الإفراط في تناول الطعام في الوجبة العادية التالية، عادة، حوالي 25% من السعرات الحرارية اليومية تأتي من الوجبات الخفيفة، لذلك، يعد اختيار الوجبات الخفيفة بحكمة أمرًا ضروريًا لصحة جيدة بالإضافة إلى التحكم في مرض السكري وإدارة الوزن.

هل تناول الوجبات الخفيفة مهم لمرضى السكري ؟

وفقا لموقع انديا اكسبريس إذا تم علاج مرض السكري لديك بالأنسولين والأدوية التي تعرضك لخطر نقص السكر في الدم (انخفاض نسبة السكر في الدم)، فقد تحتاج إلى تناول وجبة خفيفة بين الوجبات للمساعدة في الحفاظ على نسبة الجلوكوز في الدم في النطاق الطبيعي.

يجب أن تحتوي هذه الوجبات الخفيفة على الألياف والبروتينات والدهون الجيدة، سيساعدك ذلك على الشعور بالشبع لفترات أطول وإبطاء هضم الكربوهيدرات، مما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.

يجب على الشخص المصاب بمرض السكري أن تتناول وجبات خفيفة ضمن 15-30 جرامًا من الكربوهيدرات مقابل 30-60 جرامًا من الكربوهيدرات الموصى بها للوجبات، ومن الأفضل أن يتناولوها قبل وجبات الطعام، في منتصف النهار أو في وقت مبكر من المساء.

ما هي أمثلة الوجبات الخفيفة الصحية؟

المكسرات والبذور: مثل الكاجو واللوز

الفواكه: الفواكه الطازجة مليئة بمضادات الأكسدة والألياف وتلبي الرغبة الشديدة في تناول الحلويات.

البيض: تحتوي البيضة على قيمة شبع عالية وبروتين عالي الجودة.

الحمص: يحتوي على الكربوهيدرات ولكن الحمص فيه يحتوي على ما يكفي من الألياف والبروتين لملء مغرفة صغيرة.