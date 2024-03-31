شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد للسمسم فى رمضان لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لبذور السمسم فوائد مذهلة كثيرة، خاصة فى شهر رمضان الكريم، للدرجة التي تجعله يدخل في العديد من الاستخدامات الطبية والغذائية على نطاق واسع لاحتوائه على عناصر وفيتامينات ومعادن ومغذية والزيوت صحية ودهنية.

وأوضح موقع Pharmeasy أن تناول حفنة من بذور السمسم بعد تناول الإفطار في غاية الأهمية دون إسراف، لأنه يعزز من خفض نسبة السكر في الدم، واعتباره مضادًا للالتهابات وذلك لأنه يحتوي على مضادات أكسدة صحية تعمل على مكافحة تأكسد خلايا جسم الإنسان، بالإضافة إلى نشاطه المضاد للميكروبات والعدوى وتعزيز المناعة ودفاعات الجسم ضد الإصابة بالمرض.

وأشار الموقع إلى أن هناك مادة نباتية موجودة في السمسم تؤثر بشكل إيجابي على صحة الشعر ونضارة الجسم وتعزيز وظائف المعدة أيضًا، وذلك بسبب الفيتامينات والمعادن والمغذيات الطبيعية في تلك البذور الصحية.

تناول بذور السمسم يساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم، وذلك نظرًا لاحتوائه على الماغنيسيوم والذي يعد أحد أهم العوامل المساعدة الموسعة للأوعية الدموية.

تحتوي بذور السمسم على نسبة عالية من الألياف الغذائية الصحية والتي تساعد على الشعور بالشبع لاطول فترة ممكنة لذا فهي تعزز من الحفاظ على الوزن خلال شهر رمضان، التي قد تكون مفيدة لعملية الهضم، كما ان تناول القليل من بذور السمسم بعد تناول الافطار يعزز من عمليه الهضم وحركيه المعده وتعزيز عمليه الإخراج أيضا، وعلاج أعراض مثل الإمساك والإسهال فضلا عن تقليل فرص الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، مثل التقلصات والغازات والانتفاخات وأوجاع البطن.