شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مذهلة لوقاية الأذن من الالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهابات الأذن أحد أهم الالتهابات المزعجة التي تسبب الكثير من المشكلات وتؤثر على السمع، وتؤثر أيضًا على تشوش الرأس وكذلك على الاتزان، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع patient المعني بالصحة العامة والذي أكد أن هناك بعض النصائح التي يمكن الإلتزام بها فتقلل فرص الإصابة بالتهابات قنوات الأذن المختلفة.

بعض الممارسات الخاطئة التي يعتمدها البعض تسبب له تهيجًا أو حكة أو مشكلة في الأذن ما يسبب التهابات حادة فيها دون أن يدري إلا بعد ظهور الأعراض، ولذا ينصح التقرير بمجموعة من النصائح منها:

عدم خدش أو وخز قناة الأذن بأي جسم غريب أو شيء معدني أو خشبي أو حتى بالإصبع فتنظيف الأذن بشكل غير سليم يضر بقناة الأذن.

الحفاظ على الأذن دون دخول الماء أو الصابون أو أي من مستحضرات التجميل لأنه قد يسبب حكة وتهيجًا لقناة الأذن

إدخال أي شيء في الأذن قد يسبب التهابًا وتلفًا لقناة الأذن فاحذر القيام بهذه الأفعال.

أعواد القطن قد تسبب تلفًا للجلد والتهابا في قناة الأذن فاحذرها.

عدم استخدام الأظافر في خدش أي منطقة من الأذن حتى لا تسبب الدمامل والحبوب وانتقالها ما يضر بقناة الأذن

يمكن وضع قطعة من القطن مغطاة بالقليل جدًا من الفازلين أثناء الاستحمام لمنع دخول المياه والشامبو داخل الأذن

ترك الأذن تجف وحدها جيدًا بعد الاستحمام وبعد السباحة

سدادات الأذن مفيدة في هذه الحالة عند الاستحمام أو عند السباحة