شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للطلاب لتقليل التوتر والقلق أثناء الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب المرحلة الابتدائية لصفوف النقل الرابع والخامس والسادس تأدية الامتحانات الشهرية، ويعد القلق أو التوتر الناتج قبل الاختبارات أمرًا شائعًا جدًا لدى الطلاب، لذا نقدم فيما يلى روشتة للطلاب للتغلب على القلق والتوتر من خلال اتباع 5 نصائح لتخفيف مخاوف الامتحانات، بحسب موقع هيلث سايد.

كيف تقلل من التوتر والقلق أثناء الامتحانات؟ 8 ساعات من النوم الجيد

أثبتت العديد من الدراسات أن استرخاء الجسم والعقل مفيد للطلاب لتعظيم إمكاناتهم في الامتحانات، فالنوم الجيد هو المفتاح لتقليل التوتر وإبقاء عقلك منتعشًا، يجب الحصول على 8-9 ساعات من النوم لزيادة فعالية عقلك وتركيزك.

نشط جسمك بالرياضة

يمكن أن يكون تضمين النشاط البدني فى روتينك اليومي مفيدًا بشكل كبير لصحتك العقلية ورفاهيتك، وهناك عدد من الطرق لتنشيط جسمك قبل الامتحانات، بدءًا من المشي البطيء أو بعض الألعاب الرياضية التى تختبر قدرتك على التحمل.

تمتع بعقلية إيجابية للتغلب على ضغوط الامتحانات

تساعد العقلية الإيجابية الطلاب على مواجهة ضغوط الامتحانات من خلال تعزيز ثقتهم بأنفسهم، يساعد الموقف الإيجابي الطلاب على التعامل مع التحديات بموقف إيجابي من خلال تركيز قوتهم، من المتوقع أن يؤدي الطالب الذي يتمتع بموقف إيجابي أداءً جيدًا مقارنة بالطالب ذي الثقة المنخفضة .

تجاهل السلبية

تجاهل السلبية أمر صعب ليس فقط الطلاب ولكن يجب على كل فرد بناء عقلية إيجابية لتهميش أي سلبية من هذا القبيل. يمكن أن يعيق الضغط الخارجي أو الأفكار السلبية فعاليتك ويؤدي إلى القلق وفقدان الثقة، يجب على الطالب بذل جهد مستمر نحو عادات الدراسة الفعالة، وممارسات الرعاية الذاتية تقلل من ضغوط الامتحان وتزيد من إنتاجية الطلاب.

إدارة الإجهاد فى الامتحان

يمكن أن يؤثر التعامل مع ضغوط الامتحانات على فعاليتك في الأداء الجيد، لأداء أفضل ما لديك، من المهم أن تظل بتركيزك وإيجابيتك ولا تدع القلق يعيق طريقك.

