شكرا لقرائتكم خبر عن الإمساك في رمضان.. كيف يمكنك علاجه بحيل بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإمساك يعد من الأعراض المزعجة لدى المصابين به، ويزداد خلال شهر رمضان بسبب تغير ساعات تناول الطعام، وأيضًا العادات الخاصة بالطعام، وعدم تناول الأطعمة الغنية بالألياف، ونقص نسبة الماء بالجسم.

ووفقًا لتصريح خاص للدكتور سليمان داود استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أكد أن تغير العادات اليومية تعد السبب الأساسي في الإصابة بالإمساك، وعدم انتظام الوجبات التي تقتصر خلال شهر رمضان علي وجبيتن فقط وهما الإفطار والسحور، وهذا يتسبب في عدم قدرة الجهاز الهضمي علي القيام بمهمته، والتخلص من الطعام، وهذا يعرضك للإمساك.

وأضاف، أن قلو تناول الماء تسبب الإصابة بالجفاف، وهذا أيضا يزيد من فرص الإصابة بالإمساك، بالإضافة إلي فقر النظام الغذائي المتناول بالألياف، فهذا يعد من أبرز هذه الأسباب.

حيل علاج الإمساك خلال شهر رمضان

وقدم استشاري الجهاز الهضمي، أفضل الطرق الصحية والحيل التي تساعد في علاج الإمساك خلال شهر رمضان ومنها:

- الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، يجب أن يكون غني بالألياف التي من دورها تليين المعدة وتجنب الإصابة بالإمساك، وتسهل عملية الإخراج، ولذا عليك إضافة طبق السلطة الخضراء إلي نظامك الغذائي، وأيضًا الفواكه.

- الماء تعد من أهم الحيل التي تعالج الإمساك وتحد من الإصابة به، ولذا عليك تناولها بإستمرار، لأنها تزيد من حركة الأمعاء، كما يمكنك تناول العصائر الطبيعية، الحليب فجميعها سوائل صحية تعمل علي تقليل فرص الإصابة بالإمساك.

- "الحركة بركة" نعم فممارسة المشي يوميا يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في تقليل فرص الإصابة بالإمساك.

- ابتعد عن الأطعمة المقلية واللحوم المصنة والحارة، فهي من مسببات الإمساك.

- ينصح بعدم الإسراف في تناول الكافيين كالقهوة والشاي.

