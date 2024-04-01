شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للحفاظ على نظر طفلك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظر طفلك وابصاره أحد أهم الأشياء التي يجب الحفاظ عليها فهناك الكثير من العادات والممارسات الخاطئة التي تترك طفلك يفعلها دون أن تدري أنها تؤثر على صحة عينيه وابصاره، وتؤثر أيضا على سلامة نظره وعلى قدرته على إستخدام عينيه الاستخدام الأمثل

وفقا لتقرير نشر في موقع optomitrisist فإن صحة عين طفلك تبدأ من نظامه الغذائي السليم، فعليك ان تهتم بإطعام طفلك الطعام الصحي وإدخال كل ما يحتوي على فيتامينات ومعادن ويحد من الدهون والسعرات الحرارية والسكريات الزائفة غير الصحية والتي تضر بصحته بشكل عام وصحه بصره بشكل خاص، فعليك الاهتمام بالخضروات خاصة الجزر والخضروات الورقية الغنية بالمياه.

تابع التقرير موضحا أهمية البعد عن الأطعمة السريعة والجاهزة، مثل الهوت دوج والبيتزا تلك التي يفضلها الاطفال، من النصائح الهامة أيضا ان يبتعد الطفل عن كل مواد التنظيف والمواد الكيميائيه التي تنظف بها الأمهات المنازل بعيدا عن العينين لأنها تشكل خطرا كبيرا على سلامة وصحة الرؤية لديهم.

الاهتمام بتقليل عدد الساعات أمام الشاشات الإلكترونية سواء التليفزيون أو الهواتف المحموله وغيرها فلابد من تقليل التعرض والاقتراب من هذه الشاشات لفترة طويلة لأنها تؤثر على سلامة العينين وصحتهما وقد تسبب لهما جفافا.

لابد أيضا من الةهتمام بارتداء الطفل في الشمس وإشاعتها الحارقه لنظارات شمس ذات نوعية جيدة وبعدسات حماية 100% وذلك لكي تحمي عيني الطفل من أشعة الشمس وتقلل فرص تأثر العين سلبيا بهذه الأشعة الضاره، لان كثرة تعرض الطفل لأشعة الشمس الضاره يرفع فرص اصابته بأمراض العين مستقبلا.

اهتم بابصار طفلك والكشف عنه دوما بشكل دوري وعمل نظارة طبية عند اللزوم واذا استدعت حالته.

أيه أعراض مرضيه يمر بها الطفل مثل احمرار العينين أو تكون الشوائب أو الهرش الدائم فيها لابد من زيارة الطبيب المختص وعدم إهمال هذه الأعراض أو إعطاء الطفل ادويه أو قطرات دون استشاره المختص