شكرا لقرائتكم خبر عن مقليات في السحور.. تعرف على أضرار تناولها يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم العديد من الأشخاص بالقيام بعادات خاطئة عند تناولهم لوجبة السحور، وهذا يؤثر علي صحة الجهاز الهضمي، وأيضا يؤثر علي الصحة بشكل عام، ومن ضمن هذه العادات الخاطئة تناول المقليات خلال وجبة السحور.

أكد الدكتور محمد علي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب الزقازيق، أن وجبة السحور من أهم الوجبات التي يجب القيام بالتحضي لها بطريقة مميزة، أي يجب أن تصبح غنية بجميع العناصر الغذائية المهمة للجسم، والتي يحتاجها خلال ساعات الصيام.

وأضاف استشاري السمنة والنحافة، علي ضرورة تناول الخضروات كالخيار والخس في وجبة السحور، بالإضافة إلي الأجبان، وبالتأكيد الفول، والبيض ، فجميعها أطعمة صحية غنية بجميع العناصر الغذائية المميزة والمهمة للجسم خلال ساعات الصيام.

وأشار إلى أن البعض يتبع عادات غذائية خاطئة عند تناول وجبة السحور، ومن أبرزها تناول الأطعمة المقلية، وهذا الأمر يعد من العادات السلبية، والغير صحية، التي تعرضك لعسر الهضم، وتتسبب في زيادة الوزن، ومشاكل في المعدة والقولون، وتزيد من شعورك بالعطش في اليوم التالي.



ولترطيب الجسم، والحد من الإصابة بالجفاف، أوصى استشاري السمنة والنحافة، بضرورة تناول كميات وفيرة من الماء، لترطيب الجسم، وذلك من أذان المغرب حتى الفجر.