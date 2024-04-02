شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو اختبار الخطوة؟ وكيفية استخدامه لتحديد صحة القلب والرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة عن أن 40% من الطلاب الشباب فشلوا في إكمال اللياقة القلبية التنفسية، وتم العثور على النتائج المثيرة للقلق من قبل باحثين من كلية SBB للعلاج الطبيعي في مستشفى VS، ونُشرت الدراسة التي تحمل عنوان "تأثير المعلمات الفيزيائية على أداء اختبار الخطوة في كلية كوينز، وذلك وفقًا لموقع timesofindia.

اختبار كوينز كوليدج ستيب هو اختبار تمرين دون الحد الأقصى يستخدم لتقييم اللياقة القلبية التنفسية، وهو يتضمن الصعود والنزول على منصة بطول 41.25 سم بوتيرة محددة لمدة ثلاث دقائق، ويتم قياس معدل ضربات القلب مباشرة بعد التمرين وخلال فترة تعافي مدتها دقيقة واحدة، ويقوم الاختبار بتقدير القدرة الهوائية بناءً على استجابة معدل ضربات القلب لممارسة الرياضة والتعافي، ويشيع استخدامه في إعدادات البحث واللياقة البدنية كطريقة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة لتقييم صحة القلب والأوعية الدموية وتحمل التمارين الرياضية، بالنسبة للدراسة، حدد الباحثون عدد التكرارات بـ 22 في الدقيقة للإناث و24 في الدقيقة للذكور.

ووجد الباحثون أن حوالي 38% من المشاركين لم يتمكنوا من إكمال الاختبار بسبب التعب وضيق التنفس والدوخة وتشنج الساق وألم الفخذ. كان هذا بسبب فيروس كورونا، ومؤشر كتلة الجسم، وتحمل الظهر، ونمط الحياة المستقر وغير الصحي.

اختبار الخطوة هو طريقة بسيطة ولكنها فعالة تستخدم لتقييم مستوى اللياقة القلبية التنفسية للفرد. إنه ينطوي على الصعود والنزول على منصة موحدة أو مقعد متدرج لمدة محددة وبسرعة محددة. يقيس الاختبار مدى سرعة تعافي معدل ضربات القلب بعد التمرين، مما يوفر نظرة ثاقبة للياقة البدنية وصحة القلب والأوعية الدموية.

فيما يلي كيفية إجراء وتفسير نتائج اختبار الخطوة لتقييم اللياقة القلبية التنفسية:

فية القيام باختبار الخطوة؟ اختر منصة أو مقعدًا قويًا يبلغ ارتفاعه حوالي 12-18 بوصة، اعتمادًا على مستوى اللياقة البدنية للفرد. التأكد من أن الفرد يرتدي ملابس مريحة وأحذية داعمة. جهز ساعة توقيت أو مؤقتًا لقياس مدة الاختبار. ابدأ بعملية إحماء قصيرة لإعداد الجسم لممارسة الرياضة.

قد يشمل ذلك نشاطًا خفيفًا للقلب والأوعية الدموية مثل المشي أو الركض في المكان لمدة 5-10 دقائق. قم بدمج تمارين التمدد الديناميكية لإرخاء العضلات والمفاصل، مع التركيز على مناطق مثل الساقين والوركين وأسفل الظهر. أثناء الاختبار، قم بمراقبة معدل ضربات قلب الفرد باستخدام جهاز مراقبة معدل ضربات القلب أو عن طريق قياس نبضه يدويًا على فترات منتظمة. قم بتسجيل معدل ضربات القلب مباشرة بعد الانتهاء من الاختبار، وكذلك على فترات محددة خلال فترة التعافي.

بعد الانتهاء من الاختبار، اسمح للفرد بالمشاركة في عملية تبريد لطيفة لخفض معدل ضربات القلب ومنع ألم العضلات. قد يشمل ذلك المشي أو أداء تمارين التمدد الثابتة لتعزيز الاسترخاء والتعافي.

تمارين التمدد الثابتة لتعزيز الاسترخاء والتعافي. كيفية تفسير نتائج اختبار الخطوة مباشرة بعد الانتهاء من اختبار الخطوة، قم بقياس معدل ضربات قلب الفرد. يشير ارتفاع معدل ضربات القلب إلى إجهاد القلب والأوعية الدموية بشكل أكبر أثناء الاختبار.

قارن معدل ضربات القلب بعد التمرين بمعدل ضربات القلب أثناء الراحة للفرد لتقييم حجم استجابة القلب والأوعية الدموية لممارسة الرياضة. مراقبة معدل ضربات قلب الفرد خلال فترة التعافي بعد اختبار الخطوة

قم بقياس معدل ضربات القلب على فترات زمنية محددة، مثل 1 و2 و3 دقائق بعد التمرين، لتتبع مدى سرعة عودة معدل ضربات القلب إلى خط الأساس.

