شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات صحية ولذيذة للتخلص من البلغم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعال والكحة التى تظل كامنة فى صدورنا حتى بعد انتهاء أدوار البرد أو الأنفلونزا أو أدوار الأمراض الصدرية أمر شائع للغاية، قد يحدث أن تظل الإحساس بالبلغم لفترة طويلة وهو ما يؤثر على حالة التنفس وحالة الراحة التى قد لا يشعر بها المريض حتى بعد الشفاء.

ووفقا لتقرير نشر فى موقع redelor فإن أدوار البرد والأنفلونزا وأدوار المرض المختلفة التي قد تخلف سعال لفترة طويلة، ومن بعدها يتكون البلغم قد يسبب الانزعاج، وهو ما يحتاج إلى بعض المشروبات الطبيعية الدافئة التي تساعد على إذابة البلغم بجانب الأدوية للتخلص من هذا البلغم وهذه الإفرازات الكثيرة والمتجددة، ومن أبرز هذه المشروبات الفعالة..

مشروب الليمون بالعسل الدافئ

هذا الخليط رائع ومميز لأنه غنى بالفيتامينات والمعادن وكذلك بالمغذيات، فهو يحتوى على فيتامين سى المعزز لمناعة الجسم ودفاعاته ضد المرض، كما أن له خصائص مضادات للأكسدة ضد الالتهابات، ويساعد على تسليك المجاري التنفسية، كما أنه يعمل على تخفيف حدة الكحة والسعال المتكرر ويعمل على سرعة الاستشفاء من نزلات البرد والأنفلونزا، كما أنه يعمل على ترطيب الحلق وترطيب الجسم بشكل عام، ويقلل من تهيج والتهابات الأنسجة والتهابات الجهاز التنفسي بشكل عام، كما أنه يعزز من تهدئة الجسم هو زيادة سرعة الالتئام والاستشفاء كما أنه يخلص من الإفرازات الزائدة وبالتالي يذيب البلغم بشكل طبيعي،ويفضل لا شك أن يتم تناوله دافئا.

الزنجبيل بالقرفة

مشروب آخر يساعد بشكل كبير على التخلص من البلغم، مشروب الزنجبيل المضاف إليه بعض من القرفة، لأنه يساعد على تعزيز مناعة الجهاز التنفسي وتخفيف حدة الشعور بالبلغم وتكونه، كما أنه يقلل من حدة الكحة الشديدة والسعال وتعزيز تسليك المجاري التنفسية والشعور بالراحة أكثر عند التنفس.

هذا المزيج يساعد المعدة ويساعد جهاز التنفسي أيضا على التمتع بالصحة الكاملة، كما أنه يمد بالفيتامينات والمقويات والمغذيات التي تساعد على الالتئام السريع والتخلص من أدوار المرض بشكل أسرع، يفضل أن يتم تناوله دافئا.