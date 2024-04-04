شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحة البنكرياس بـ8 نصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب البنكرياس دورًا رئيسيًا فى عملية الهضم وتنظيم نسبة السكر فى الدم، فخياراتنا الغذائية مثل الأطعمة المصنعة والسكريات تسبب بعض الأضرار الصحية له وتؤثر على وظيفته، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots أبرز النصائح لتجنب هذه الأضرار الصحية، ومنها..

- تناول الطعام الصحى

تناول المزيد من الفواكه الطازجة والخضراوات مع الحبوب الكاملة وكذلك البروتينات الخالية من الدهون لدعم وظيفة البنكرياس، فيمكن أن تساعد الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف في الصحة العامة وتدعم صحة البنكرياس، وتساعد فى الحفاظ على مستويات مستقرة للسكر فى الدم، ما يقلل من الضغط على البنكرياس.

- الحد من الأطعمة المصنعة وتناول السكر

يقول الخبير إن الأطعمة المصنعة والكثير من السكر يمكن أن تؤدى إلى مقاومة الأنسولين، ما يتطلب من البنكرياس إنتاج المزيد من الأنسولين لتنظيم مستويات السكر في الدم، ويمكن أن يؤدي عبء العمل المتزايد هذا إلى إجهاد البنكرياس والمساهمة في تطور مرض السكري واضطرابات البنكرياس الأخرى.

- حافظ على رطوبة جسمك

الترطيب الكافي ضروري لوظيفة البنكرياس، فيساعد الماء فى إنتاج الإنزيمات الهاضمة، ما يساعد فى تفكيك الطعام في الجهاز الهضمي، كما يدعم الترطيب المناسب صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، مما يقلل من خطر الإصابة بمشاكل البنكرياس.

- ممارسة الرياضة بانتظام

يلعب النشاط البدني المنتظم دورًا حاسمًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم الصحية وتقليل خطر مقاومة الأنسولين، ومن خلال تعزيز إدارة الوزن وتحسين حساسية الأنسولين، تساعد التمارين الرياضية على تخفيف الضغط على البنكرياس وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالبنكرياس مثل مرض السكري والتهاب البنكرياس.

- التوقف عن التدخين

يعد التدخين أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بسرطان البنكرياس، حيث إن المواد الكيميائية الضارة الموجودة في دخان التبغ يمكن أن تلحق الضرر بخلايا البنكرياس، وتزيد من احتمالية النمو السرطاني، إن الإقلاع عن التدخين لا يقلل من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس فحسب، بل يحسن أيضًا صحة البنكرياس ووظيفته بشكل عام.

- إدارة وزنك

ترتبط السمنة وزيادة وزن الجسم ارتباطًا وثيقًا بمقاومة الأنسولين وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ومن خلال الحفاظ على وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، يمكن للناس تقليل الضغط على البنكرياس وتقليل خطر الإصابة باضطرابات البنكرياس.

- تناول الدهون الصحية

اختيار الدهون الصحية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة يدعم صحة البنكرياس، وتوفر هذه الدهون، الموجودة في الأطعمة مثل الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون، الأحماض الدهنية الأساسية التي تعزز الصحة العامة مع تقليل الالتهاب ودعم وظيفة البنكرياس المناسبة.

- الحد من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة

خلال دراسة أجريت عام 2016 ونشرت في مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد السريرية، وجد أن تناول اللحوم الحمراء يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس المزمن، يمكن أن يساعد اختيار البروتينات النباتية واختيار اللحوم الخالية من الدهون في تقليل هذا الخطر وتعزيز صحة البنكرياس بشكل أفضل.