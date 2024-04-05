شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب المفاصل.. كيف تتعرف على العلامات المبكرة للمرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ أعراض التهاب المفاصل بإشارات خفية يمكن الخلط بينها وبين الآلام والأوجاع اليومية. ومع ذلك، فإن الاهتمام بالفروق الدقيقة في ما يشعر به جسمك، مثل آلام المفاصل، والتيبس الصباحي، والتورم، يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في الكشف المبكر والإدارة. وقد يكون التهاب المفاصل ضيفًا غير مرحب به، ولكن مع الوعي واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب، يمكنك تولي مسؤولية صحة مفاصلك ، ويمكن أن يساعد التشخيص والعلاج المبكر في إدارة الأعراض، وإبطاء تطور المرض، ومنع تلف المفاصل، وفقا لما نشره موقع helpguide



تعرف على أعراض التهاب المفاصل المبكرة لتقليل المخاطر



1. بدايات الالم :



عادة ما يبدأ على شكل الم خفيف ومتقطع. وقد تلاحظ وخزًا من الألم عند تحريك مفصل معين، مثل ركبتك أو معصمك. في هذه المرحلة، من السهل أن نرجع الألم إلى الإرهاق أو التوتر أو حتى الطقس. وإذا استمر الألم أو تكرر، يجب استشارة الطبيب



2. التيبس الصباحي:



غالبًا ما يعلن التهاب المفاصل عن وجوده من خلال التيبس الصباحي. قد تجد أن مفاصلك تشعر بالصلابة وعدم القدرة على الحركة عند الاستيقاظ. يستمر هذا التيبس عادةً لأكثر من 30 دقيقة ويتحسن تدريجيًا مع الحركة والإحماء. ويمكن أن يؤثر التيبس الصباحي على مفاصل مختلفة، ولكن يتم ملاحظته بشكل متكرر في الأصابع واليدين والركبتين والقدمين.

3. التورم والدفء:



الالتهاب هو السمة المميزة للعديد من أنواع التهاب المفاصل. ومع تقدم الحالة، قد تلاحظ تورمًا في المفاصل المصابة. ويحدث التورم نتيجة للاستجابة المناعية للجسم، مما يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية تعزز تدفق الدم والالتهاب في محاولة لشفاء المفصل.

4. انخفاض نطاق الحركة:



يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل إلى تآكل وظيفة المفصل ببطء مع مرور الوقت. قد تلاحظ انخفاضًا تدريجيًا في نطاق حركة مفصلك، مما يجعل من الصعب عليك أداء المهام اليومية. قد تصبح الإجراءات البسيطة مثل ثني الركبتين أو الإمساك بالأشياء أو إدارة رقبتك أكثر صعوبة مع تقدم التهاب المفاصل.



5. التعب والضعف:

لا يقتصر التهاب المفاصل على المفاصل. يمكن أن يؤثر أيضًا على صحتك العامة. الألم المزمن والالتهاب يمكن أن يؤدي إلى التعب وضعف العضلات. قد تجد أنك تتعب بسهولة، وحتى الأنشطة الروتينية قد تتطلب مجهودًا أكبر من ذي قبل.

6. أعراض خارجة عن المفاصل



في بعض الحالات، يمتد التهاب المفاصل إلى ما هو أبعد من الشعور بعدم الراحة في المفاصل. اعتمادا على نوع التهاب المفاصل، قد تواجه أعراض إضافية. على سبيل المثال، قد يعاني الأفراد المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي من التعب والحمى وفقدان الوزن. ويمكن أن يشمل التهاب المفاصل الصدفي تغيرات في الجلد والأظافر، في حين أن النقرس يمكن أن يسبب نوبات ألم مفاجئة ومؤلمة.