شكرا لقرائتكم خبر عن لو لازم تخلع ضرس.. نصائح لتجنب التورم والألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على صحة الأسنان، وحمايتها من التعرض لأي مضاعفات صحية، بسبب سوء النظافة، فاستخدام غسول الفم وغسيل الأسنان مرتين في اليوم يعد روتينًا يجب القيام به بشكل يومي، لحصول الأسنان علي العناية الكاملة، وتجنب التعرض لتسوس الأسنان، ما يؤدي إلى خلع الأسنان.

ووفقًا للتقرير المنشور عبر موقع healthshots سنتعرف علي أبرز وأهم النصائح لتقليل حدة الألم والتورم بعد خلع الأسنان، ومنها:

- إدارة النزيف

مارس ضغطًا خفيفًا على قطعة من الشاش فوق منطقة الاستخراج للتحكم في النزيف. استبدل الفوطة عند الضرورة وتجنب الشطف أو البصق بقوة، مما قد يؤدي إلى إزاحة جلطات الدم وإطالة أمد النزيف.

- معالجة الألم

استخدم مسكنات الألم الموصوفة أو المتاحة دون وصفة طبية وفقًا لتعليمات طبيب أسنانك لتخفيف الانزعاج. إن وضع كمادات الثلج على الوجه الخارجي بالقرب من موقع الاستخراج يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الألم.

- تقليل التورم

ضع كمادات الثلج على المنطقة المصابة خلال الـ 24 ساعة الأولى بعد الخلع لتقليل التورم بصرف النظر عن الألم. يقول الخبير، بعد هذه الفترة، انتقل إلى استخدام الكمادات الدافئة لتنشيط الدورة الدموية وتخفيف الانزعاج.

- المحافظة على نظافة الفم

استمر في تنظيف أسنانك بالفرشاة بلطف، ولكن ابتعد عن منطقة الخلع خلال الأيام القليلة الأولى. اشطف فمك بمحلول ملحي دافئ عدة مرات يوميًا من أجل النظافة وتقليل مخاطر العدوى .

- تعديل الخيارات الغذائية

اختر الأطعمة اللينة والسوائل مباشرة بعد قلع السن. يمكنك تناول البطاطس المهروسة أو الزبادي في الأيام القليلة الأولى بعد عملية الاستخراج لتجنب تهيج موقع الاستخراج. الامتناع عن تناول العناصر الساخنة أو الحارة أو الحمضية أو المقرمشة التي قد تهيج موقع الاستخراج أو تزيل جلطات الدم.

- الحد من المجهود البدني واتباع سبل الراحة

ابتعد عن الأنشطة البدنية المكثفة، ورفع الأشياء الثقيلة، وممارسة الرياضة لمدة يوم على الأقل بعد الاستخراج. وهذا سوف يساعد على منع النزيف المفرط ودعم الشفاء.

استرخ وتأكد من حصولك على قدر كافٍ من الراحة أثناء مرحلة التعافي الأولية. يقول الخبير، تجنب الانحناء أو الاستلقاء، لأن ذلك قد يؤدي إلى زيادة تدفق الدم إلى الرأس وإطالة أمد النزيف.

- حافظ على رطوبة جسمك

استهلكي الكثير من السوائل، لكن تجنبي استخدام المصاصات لأن حركة المص قد تؤدي إلى إزاحة جلطات الدم وتعيق عملية الشفاء. التزمي بالمشروبات الفاترة أو الباردة وابتعدي عن المشروبات الساخنة.

