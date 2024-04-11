شكرا لقرائتكم خبر عن تسالى العيد.. اعرف فوائد السودانى على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفول السودانى من أكثر المكسرات المحبوبة، حيث يحتوى الفول بشكل طبيعى على العناصر الغذائية الأساسية، واستهلاكه بشكل يومى يمكن أن يعزز الصحة العامة والمناعة.

وفى عيد الفطر تحرص الأسر المصرية على تناول الفول السودانى، وحسب موقع timesofindia فيما يلى نستعرض بعض الأسباب التى تجعل الفول السودانى سوبر فود فى نظامك الغذائى فى العيد.

يحسن صحة القلب

الفول السوداني غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، وهي دهون صحية للقلب، يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن تساهم المستويات العالية من مضادات الأكسدة، مثل ريسفيراترول، في الفول السوداني أيضًا في صحة القلب والأوعية الدموية.

إدارة الوزن

على الرغم من كونه كثيف السعرات الحرارية، إلا أن محتوى الألياف والبروتين الموجود فى الفول السودانى يمكن أن يساعد فى تعزيز الشبع، ما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، ويمكن أن يساعد تضمين الفول السودانى فى نظامك الغذائى فى إدارة الوزن عن طريق تقليل السعرات الحرارية الإجمالية.

تنظيم نسبة السكر فى الدم

يمكن أن يساعد مزيج البروتين والألياف والدهون الصحية فى الفول السودانى على استقرار مستويات السكر في الدم ومنع الارتفاع السريع في نسبة الجلوكوز بعد الوجبات، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا للأفراد المصابين بداء السكري أو الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري.

يحسن صحة العظام

يعد الفول السودانى مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم والفوسفور والمعادن الأخرى، التى تلعب دورًا فى الحفاظ على عظام قوية وصحية.